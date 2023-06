DAX stabilisiert sich weiter

Nach einem äußerst volatilen zweiten Handelstag in dieser Woche gelang doch noch letztendlich um 15.700 Punkten eine Stabilisierung des Deutschen Aktienindex DAX, zum Ende des Tages konnte das Barometer den Bereich von 15.845 Punkten zurückerobern. Die zahlreichen Lunten der letzten Tageskerzen weisen eindeutig auf eine vorhandene Käuferschicht hin, um eine größere Erholung einzuleiten, bedarf es jedoch mindestens die psychologisch relevante Marke von 16.000 Punkten zu knacken.

Die nächste zu knackende Nuss wird der Bereich von rund 16.000 Punkten sein, nur knapp darunter verläuft auch der 50-Tage-Durchschnitt bei 15.972 Zählern und sollte im besten Fall gleich mit überwunden werden. Dieses Szenario ließe das Barometer dann weiter in Richtung 16.100 Punkte zulegen. Aber erst oberhalb von 16.145 Punkten würden sich die Anzeichen auf einen Folgeanstieg an die Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkte ableiten. Auf der Unterseite würde ein klarer Tagesschlusskurs unterhalb von 15.700 Punkten zu Verlusten zunächst auf die Maizwischentiefs bei 15.629 Punkten führen, darunter müsste mit weiteren Abschlägen auf 15.542 Zähler zwingend gerechnet werden.

Für die gute Stimmung am Dienstag hatten nämlich ein festes US-Verbrauchervertrauen im Juni laut Conference Board gesorgt, aber auch der überraschend robuste Häusermarkt zeigt die Resistenz der US-Wirtschaft unter steigenden Zinsen und nimmt dadurch positiven Einfluss auch auf die heimische Börse.

Erste Daten trudeln bereits in wenigen Minuten mit dem GfK-Konsumklima für den Monat Juli ein, um 10:00 Uhr steht die europaweite Geldmenge M3 per Mai auf der Agenda. Zeitgleich wird noch die Höhe der Kredite an die privaten Haushalte aus dem Mai veröffentlicht. Um 11:00 Uhr geht es mit der Vorabschätzung der italienischen Verbraucherpreise per Juni weiter, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu. Um 14:30 Uhr stehen die US-Handelsbilanz für Waren sowie die Großhandelslagerbestände (vorläufig) aus Mai auf der Agenda.