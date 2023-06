EQS-Adhoc: GBS Software AG: GBS Software AG baut Beteiligungsgeschäft aus und erwirbt Mehrheitsbeteiligung an ertragsstarkem Recycling-Unternehmen in Sachsen

EQS-Ad-hoc: GBS Software AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

GBS Software AG: GBS Software AG baut Beteiligungsgeschäft aus und erwirbt Mehrheitsbeteiligung an ertragsstarkem Recycling-Unternehmen in Sachsen



28.06.2023 / 17:48 CET/CEST

GBS Software AG baut Beteiligungsgeschäft aus und erwirbt Mehrheitsbeteiligung an ertragsstarkem Recycling-Unternehmen in Sachsen Karlsruhe, 28.06.2023 - Die GBS Software AG baut ihre zuvor erworbene Beteiligung, die unterhalb der gesetzlichen Meldeschwelle lag (vgl. ad-hoc Mitteilung vom 26.06.2023) zu einer Mehrheitsbeteiligung an der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (ROSAG), Zittau OT Hirschfelde, aus. Die GBS Software AG verfügt nunmehr über eine Beteiligungsquote von 51% an der ROSAG. Es ist beabsichtigt - vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Hauptversammlungen - mit der Gesellschaft einen Unternehmensvertrag abzuschließen, um steuerliche Vorteile im GBS-Interesse zu nutzen. Über die ROSAG Die ROSAG wurde im Jahr 1999 gegründet und beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter. Sie ist darauf spezialisiert die Kunststoff-Metallverbunde von vielfältigem Elektronikschrott aufzulösen und über eigenentwickelte spezielle Verarbeitungsverfahren ein hoch angereichertes Metallkonzentrat für den weiteren Einsatz in hierauf spezialisierten Metallhütten zu erzeugen. Die Gesellschaft verfügt über umfangreichen Grundbesitz und führt ihre Geschäftsaktivitäten vom eigenen Betriebsgelände in Zittau aus. Im Jahr 2022 erzeugte sie hiermit einen Umsatz von knapp 9 Mio. Euro (2021: 8,3 Mio. Euro) und erwirtschaftete ein Ergebnis vor Steuern - wie schon im Vorjahr - von rund 1,5 Mio. Euro.



