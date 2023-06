Trading-Chance Home Depot: Bodenbildung abgeschlossen, der Weg wäre frei

Werbung

Besonders gut läuft es derzeit bei US-Baumarktkette Home Depot zwar nicht. Aber die jüngsten, wenngleich mageren Quartalszahlen steckte die Aktie gut weg. Die bereits im Februar begonnene Bodenbildung ging weiter … und jetzt ist sie mit einem markanten, bullischen Signal abgeschlossen worden: Eine Trading-Chance Long.

Zuletzt hatten wir bei Home Depot einen Short-Trade vorgestellt. Das war am 21. Dezember gewesen … und zeitweise lag dieser Trade sehr deutlich im Plus. Mittlerweile aber hat die Aktie den damaligen Kurslevel wieder erreicht - diesmal von unten. Und die Chartkonstellation ist eine, bei der sich ein Long-Trade beinahe aufdrängen würde. Aber würde das von den Rahmenbedingungen unterstützt oder müsste man hier ohne „Geleitschutz“ agieren?

„do it yourself“ könnte jetzt Rückenwind erhalten

Momentan steht Home Depot etwas schlechter da als im Vorjahr. Umsatz und Gewinn lagen im 1. Geschäftsjahresquartal des hier immer bis zum 31. Januar laufenden Geschäftsjahres leicht unter den Ergebnissen des Vorjahreszeitraums. Und auch, wenn die Analysten der Aktie grundsätzlich gewogen bleiben – die „Kaufen“-Einstufungen überwiegen sehr deutlich – liegt deren durchschnittliches Kursziel momentan auf Höhe des Aktienkurses. Was indes für steigende Kurse spräche ist der Umstand, dass die Aktie überhaupt ausgebrochen ist, obwohl die Experten nicht viel Luft nach oben sehen.

Die Wirtschaftslage in den USA ist derzeit keine gute, wenngleich das US-Verbrauchervertrauen für den Juni überraschend stark zugelegt hat. Aber für eine Baumarktkette können enger geschnallte Gürtel bei den Verbrauchern durchaus von Vorteil sein, denn „do it yourself“ wird damit lukrativer, immerhin spart man Geld, wenn man selbst erledigt, was man selbst reparieren oder renovieren kann. Gut möglich also, dass sich Home Depot in den kommenden Monaten gut schlägt … und die Aktie damit in einem Umfeld wie diesem zu einer Art „save haven“ wird.

Überzeugendes Signal der Charttechnik

Wir sehen im Chart, dass die Aktie ein sauberes Doppeltief ausgebildet hat, das, nachdem der Kurs zuletzt eine Zeitlang im Bereich von dessen Nackenlinie und der 200-Tage-Linie hängengeblieben war, jetzt mit Schwung vollendet wurde.

Quelle: marketmaker pp4

Diese jetzt überbotene Zone dient damit fortan als entscheidender Supportbereich. Solange Home Depot diesen Sektor zwischen 298 und 306 US-Dollar nicht wieder durchbrechen sollte, bleibt das bullische Setup intakt. Dementsprechend eng bei 295 US-Dollar ließe sich der Stop Loss für einen Long-Trade platzieren.

Long-Trade mit ideal eng platzierbarem Stop Loss

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 236,171 US-Dollar einen Hebel von 3,9 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 295 US-Dollar in der Aktie platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0950 USD) einem Kurs von etwa 5,30 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Home Depot Long-Zertifikats von Vontobel lautet TT18AJ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 332,98 US-Dollar, 340,74 US-Dollar, 347,25 US-Dollar

Unterstützungen: 307,39 US-Dollar, 300,13 US-Dollar, 277,09 US-Dollar, 267,86 US-Dollar, 264,51 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Home Depot

Basiswert Home Depot WKN TT18AJ ISIN DE000TT18AJ8 Basispreis 236,171 US-Dollar K.O.-Schwelle 236,171 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,9 Stop Loss Zertifikat 5,30 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

