AIXTRON - Nach Citi-Rating vorbörslich rund 2,5 % im Plus

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 28,480 € (XETRA)

Die Aixtron-Aktie musste zuletzt wieder ordentlich Federn lassen: Nachdem Mitte Juni das Jahreshoch aus dem März erreicht und leicht überboten wurde, kam es zu stärkeren Gewinnmitnahmen. In der Spitze verlor der Wert rund 13 %. Doch in dieser Woche zeigen sich wieder Käufer, die Aktie versucht eine Stabilisierung. Auftrieb gibt heute eine Einschätzung der Citigroup.

Neue Impulse für die festgefahrene Aktie?

In einer neuen Chipstudie sehen die Analysten der Citigroup die Aktie als einen der Branchenfavoriten. Sie starten ihr Rating mit "Buy" und geben ein Kursziel von 40 EUR aus (Quelle: stock3.com/news). Die Aktionäre greifen zu und lassen die Aktie im vorbörslich schwachen Marktumfeld ansteigen.

Aixtron-Aktie Tradegate Stundenchart

Im übergeordneten Kontext liefert dieser Kursanstieg bislang kein größeres Signal. Die Aktie ist seit Oktober in einer großen Seitwärtsrange gefangen. Es ist eine trendlose Marktphase, die einem mehrjährigen Anstieg folgt. Aktuell springt das Papier wieder ans obere Drittel dieser neutralen Handelsspanne zwischen grob 25 und 32 EUR.

Eine ausführliche Einschätzung der charttechnischen Situation inklusive möglicher Trading-Setups erfolgte gestern in den stock3 Tradingchancen und in einem Trademate-Artikel (Aixtron an interessantem Punkt innerhalb der Range).

Aixtron-Aktie Tradegate

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)