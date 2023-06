Kinderleicht für den Nachwuchs sparen

Eltern wissen, je älter der Nachwuchs desto gößer die Wünsche. Sei es die erste Wohnung, eine Reise nach dem Schulabschluss oder der Führerschein – ein gewisses Startkapital ist unerlässlich. Sparpläne auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) können beim langfristigen Vermögensaufbau hilfreich sein, denn sie ermöglichen ein kontinuierliches Anlegen bereits mit kleinen Beträgen und bieten ein hohes Maß an Flexibilität.





Frühzeitig anfangen kann sich lohnen





Wenig verändert unser Leben so sehr wie die Geburt eines Kindes. Alles erscheint plötzlich neu. Auch die Finanzen der Familie müssen unter neuem Licht betrachtet werden. Denn spätestens nach der Erstausstattung für Kinderwagen & Co. wird deutlich, dass der Nachwuchs auch Geld kostet: Im Schnitt geben Eltern für ihr Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr rund 140.000 Euro (https://www.eltern.de/familie-urlaub/was-kostet-ein-kind) aus. Einige der Dinge, die frischgebackene Eltern ihren Kindern ermöglichen wollen liegen zwar noch in weiter Ferne. Aber um Führerschein, Auslandsaufenthalt oder Studium zu finanzieren, sollte man früh beginnen, in regelmäßigen Raten Geld renditeträchtig anzulegen – am besten mit einem kontinuierlichen monatlichen Sparplan.











Vermögensaufbau durch ETF-Sparpläne





Um für den Nachwuchs Vermögen aufzubauen, eignen sich besonders ETF-Sparpläne. Ein kontinuierlicher Vermögensaufbau ist hier bereits mit kleinen Beträgen möglich, zum Beispiel mit 25 Euro, bei manchen Anbietern bereits ab 1 Euro monatlich. Die Raten können flexibel angepasst werden, und die Suche nach sinnvollen Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken hat ein Ende, denn das Einzahlen von Einzelbeiträgen über Verwandte oder Freunde ist jederzeit möglich.





Kinderdepot oder Depot auf den eigenen Namen?





Grundsätzlich sollten sich Eltern überlegen, ob der ETF-Sparplan und somit das Wertpapierdepot im Namen des Kindes oder in ihrem eigenen Namen abgeschlossen werden soll. Ersteres kann sich aus steuerlichen Gründen lohnen, da der Steuerfreibetrag des Kindes zusätzlich genutzt werden kann*. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass bei einem Kinderdepot mit Vollendung des 18. Lebensjahres das ersparte Vermögen automatisch dem Kind zukommt.





*Die steuerliche Behandlung ist einzelfallabhängig und daher können keine Angaben zu Ihrer individuellen steuerlichen Belastung gemacht werden. Dieses Dokument stellt keine Beratung zum Steuerrecht da.





Sparen in Eigenregie oder über digitale Vermögensverwalter?





Sie haben die Möglichkeit, Ihren Sparplan mit nur einem ETF zu gestalten – etwa mit einem besonders weitreichenden ETF, der einen globalen Index wie den MSCI World nachbildet.

Sie können aber auch in ein ganzes Portfolio aus mehreren ETFs investieren, um Ihre Anlage noch breiter zu streuen und damit das Risiko noch weiter zu verringern. Ein Portfolio kann man natürlich einfach selbst zusammenstellen, man muss jedoch regelmäßig ein Auge darauf haben und es gegebenenfalls der aktuellen Marktsituation anpassen. Möchte man sich diese Arbeit ersparen, kann man auf einen digitalen Vermögensverwalter zurückgreifen. Diese bieten ihren Kunden eine Komplettbetreuung an, die von der Beratung über die Auswahl der Anlagewerte bis hin zur fortlaufenden Optimierung und Betreuung reicht. Nach einem meist unkomplizierten Onboarding-Prozess können Sie die Verwaltung Ihrer Anlagesumme komfortabel in die Hände (digitaler) Finanzprofis geben, die zusätzlich zu den Produktkosten eine geringe Verwaltungsgebühr erheben.





Risikohinweise

Marketinginformation | Kapitalanlagerisiko

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird. Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Rechtliche Informationen

**Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):** herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2023 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.