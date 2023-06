Kreise: Großaktionär verkauft Fuchs-Petrolub-Stämme mit Abschlag

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Großaktionär des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub hat sich Kreisen zufolge von einem Teil seiner Stammaktien getrennt. Die kanadische Investmentfirma Mawer Investments Management habe 2,5 Millionen Anteilscheine für je 27,05 Euro platziert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen. Das ist ein Abschlag von rund zehn Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Vorabend.

Zuvor hielt Mawer laut Bloomberg 6,95 Millionen Fuchs-Stämme und damit rund zehn Prozent der Stimmrechte. So wechselten mit der Platzierung insgesamt rund 3,6 Prozent der stimmberechtigten Anteilsscheine den Besitzer.

Die Stammpapiere wurden den Informationen zufolge in einem beschleunigten Verfahren institutionellen Investoren angeboten. Aus dem Xetra-Hauptgeschäft waren die Fuchs-Stämme am Mittwoch bei 30,05 Euro aus dem Handel gegangen. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Titel am Donnerstagmorgen im Vergleich dazu um 7 Prozent auf 27,95 Euro ab.

Im Börsenindex MDax sind die stimmrechtslosen Vorzugsaktien des Konzerns vertreten, da mit ihnen ein regerer Handel stattfindet. Diese gaben auf Tradegate vorbörslich rund 5 Prozent ab./he/men/tav/jha/