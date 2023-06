DAX 40 steigt wieder über 16.000-Punkte-Marke – EU-Inflation fällt zurück

Zum Wochenausklang steigt das Frankfurter Börsenbarometer (DAX 40) wieder über die psychologische 16.000-Punkte-Marke. Für Aufsehen sorgt in Anlegerkreisen der Teuerungsrückgang in der Eurozone. Gleichzeitig blicken Anleger gespannt auf wichtige US-Konjunkturdaten. Insbesondere Schnäppchenjäger könnten den jüngsten Kursrücksetzer als Wiedereinstieg in den Markt erachten.

Auf Wochensicht kommt der DAX damit auf ein Plus von rund 2,0 Prozent.

Tiefster Wert seit Anfang 2022 – EU-Teuerung im Juni bei 5,5 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat einer ersten Schätzung zufolge im Juni weiter nachgelassen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Preise für Waren und Dienstleistungen um 5,5 Prozent, was gleichzeitig dem niedrigsten Stand seit Anfang 2022 entspricht. Erwartet wurde ein Niveau von 5,6 Prozent. Im Mai hatte die Teuerung noch bei 6,1 Prozent gelegen.

Die sogenannte Kernrate der Inflation kletterte im Juni auf 5,4 Prozent nach zuletzt 5,3 Prozent im Mai. Der Wert behält unter anderem die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor.