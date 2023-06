DAX: Wie verabredet und am Schnürchen gezogen

Praktisch seit Handelsbeginn tendiert der Deutsche Aktienindex DAX am letzten Handelstag dieser Woche und dieses Monats wie durch Zauberhand am Schnürchen gezogen gen Norden und überwand ohne irgendeine Reaktion das psychologisch relevante Niveau von rund 16.000 Punkten. Die Volatilität innerhalb des heutigen Tages ist praktisch mit null gleichzusetzen, was schon sehr auffällig ist.

Weiterhin gilt allerdings, dass erst ein Kurssprung mindestens über 16.145 Punkte das gewünschte Anstiegspotenzial zurück in den Bereich der Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkten freisetzen kann, erst darüber wird ein Rücklauf an die Rekordstände aus Mitte dieses Monats bei 16.427 Punkten favorisiert.

Auf der Unterseite könnte durch die heutigen Tagesgewinne eine weitere Unterstützung von 16.000 Punkten dazugekommen sein, ansonsten findet sich der EMA 50 nun in der Rolle eines Supports wider.

Dennoch macht ein erfolgreicher Tag den Braten auch nicht fett, die weitere Entwicklung muss erst abgewartet werden, zudem müssen zahlreiche Seitwärtsspannen verschiedenster Indizes erst auch noch aufgelöst werden, damit mittelfristige Weichenstellungen besser erkennbar werden und dementsprechend auch greifen.