KION - Analysten begeistert, Aktie stürmt nach oben

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 36,680 € (XETRA)

Während sich meine prozyklische Idee bei der Kion-Aktie Anfang des Monats nicht wie erhofft entfalten konnte, bewies mein Kollege Sascha Gebhard kürzlich erneut seinen guten Riecher und erwischte mit seinem Update nahezu das Tief der Aktie. Ein kleiner Trost: Auf die Tags darauf entstandene Umkehrkerze wies ich auch in unserem Premiumservice Trademate hin. Insofern konnten die Abonnenten dort fundamental wie charttechnisch zumindest antizyklisch mit gutem Timing zugreifen.

Inzwischen hat die Stimmung gegenüber der Aktie sich deutlich aufgehellt. Gerade heute kommt es zu einem regelrechten Feuerwerk an Analystenaufstufungen. Deutsche Bank Research hebt das Ziel für den MDAX-Titel von 45 auf 47 EUR an und bestätigt die Einstufung "Buy". Analyst Gael de-Bray schreibt in seiner Studie, dass laut Kion-Finanzvorstand Marcus Wassenberg der Turnaround-Prozess des Gabelstaplerherstellers planmäßig verlaufe. JPMorgan erhöht das Ziel ebenfalls, von 40 auf 41 EUR, vergibt allerdings nur ein "Neutral". Den Vogel schießen dagegen die Experten von Warburg Research ab. Sie sehen ein ambitioniertes Ziel von 64 EUR als fairen Wert nach zuvor 63 EUR.

Den Experten zufolge unterschätzt der Markt das Potenzial bei der Margenverbesserung. Das zweite Quartal dürfte gut verlaufen sein. Während das Gabelstaplergeschäft positiv überraschen könnte, dürfte der Bereich Supply Chain Solutions (SCS) zwar einen starken Auftragseingang aufweisen, der Umsatz hingegen aufgrund einer langsameren Abarbeitung des Auftragsbestands beeinträchtigt werden. Warburg Research passt daher die Schätzungen leicht an und sieht ein Ergebnis je Aktie von 2,80 für 2023 und 3,88 für 2024.

Kurzfristig überkauft, mittelfristig weiter mit Chancen

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie ausgehend vom Support bei knapp 30 EUR innerhalb weniger Tage 20 % an Wert gewonnen und ist kurzfristig überhitzt. Chancen könnten sich ergeben, wenn der MDAX-Titel noch einmal in Richtung 34,66 EUR zurücksetzt. Alternativ knackt die Aktie die Abwärtstrendlinie seit Februar auf und erreicht das Ziel bei 40,86 EUR. Darüber liegt ein wichtiges Widerstandsband zwischen 46,45 und 47,12 EUR.

Fazit: Kion bleibt ein spannender Turnaround-Play. Wer um 30 EUR eingestiegen ist, sollte kurzfristig über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Mittelfristig sind Kurse um 46/47 EUR aber wieder vorstellbar.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 11,14 11,33 11,56 Ergebnis je Aktie in EUR 1,53 2,71 3,88 Gewinnwachstum 77,12% 43,17% KGV 24 14 9 KUV 0,4 0,4 0,4 PEG 0,2 0,2 Dividende je Aktie in EUR 0,19 0,72 1,10 Dividendenrendite 0,52% 1,96% 3,00% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Kion-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)