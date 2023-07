Post stellt Prospektbündel-Geschäft im Frühjahr ein

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post stellt ihr Werbegeschäft Einkaufaktuell mit Prospekten von Einzelhändlern zum 1. April 2024 ein. Grund dafür seien die sinkenden Werbeausgaben von Firmenkunden und die gestiegenen Kosten für Energie, Papier und Personal, teilte die zur DHL Group gehörende Deutsche Post am Montag in Bonn mit. Seit 2003 werden die Prospektbündel samstags an bis zu 18 Millionen Haushalten zugestellt. Umweltschützern sind die Sendungen schon seit langem ein Dorn im Auge, weil ein großer Teil des Papiers ungelesen im Mülleimer landet. Nach Kritik an der Plastikverpackung der Prospektbündel stellte die Post teilweise auf Papierbanderolen um./wdw/DP/