RWE - Tradingrange als Taktgeber

Seit fast anderthalb Jahren tritt die RWE-Aktie auf der Stelle. Während der Versorger bei knapp 44 EUR immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt hat, stecken auf der Unterseite der im Jahr 2015 etablierte Aufwärtstrend (akt. bei 36,65 EUR) sowie die 200-Monats-Linie (akt. bei 36,30 EUR) eine massive Kreuzunterstützung ab. Auch in der höheren Zeitebene – auf Quartalsbasis – findet die beschriebene Tradingrange ihren Niederschlag. Vor Jahresfrist hat die Aktie eine Handelsspanne gesetzt, welche bisher Bestand hat. Die letzten vier Quartalskerzen verblieben also allesamt innerhalb der Leitplanken vom 2. Quartal 2022. Die Auflösung dieser Innenstäbe sollte für Bewegung sorgen. Vor diesem Hintergrund dürfte ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 44 EUR, zumal diese Hürde bestens mit dem Tief vom März 2009 bei 44,01 EUR harmoniert, ein neues Aufwärtsmomentum entfachen. Gleichzeitig gilt es auf der Unterseite, ein Abgleiten unter die o. g. Kreuzunterstützung bei gut 36 EUR unbedingt zu verhindern, da ansonsten die beschriebene Schiebezone in eine Topbildung umschlägt. In der Summe gibt die diskutierte Tradingrange den Takt für die RWE-Aktie vor.

RWE (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RWE

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

