Tesla: Dynamisch in den Juli gestartet

Trotz des massiven Kurssprungs von annähernd acht Prozent zu Beginn dieser Handelswoche hat sich die Tesla-Aktie allerdings zeitgleich auch an ihren mittelfristigen Abwärtstrend herangetastet und somit alle Ziele auf der Oberseite auf mittelfristiger Ebene abgearbeitet. Gut möglich, dass nun eine gesunde Konsolidierung auf die steile Rallye der letzten Monate folgt und etwas Druck vom Kessel nimmt. Abschläge auf 240,70 US-Dollar und darunter sogar 217,65 US-Dollar kämen jetzt nicht überraschend. Unter den EMA 200 sollte das Papier jedoch nicht mehr fallen. Um mittelfristig ein Kaufsignal aufzustellen, bedarf es Notierungen von mehr als 320,00 US-Dollar, dann würden wieder die Verlaufshochs aus April letzten Jahres bei 384,29 US-Dollar in den Fokus rücken.

Fazit:

Zweifelsfrei sollten sich Investoren nicht zuletzt wegen des mittelfristigen Abwärtstrends bestehend seit November 2021 schon sehr bald auf rückläufige Notierungen in Form von Gewinnmitnahmen einstellen, Ziele könnten um 240,70 und darunter 217,65 US-Dollar für das Papier liegen. In einer derart steilen Rallyephase wird kein Short-Investment angedacht, vielmehr sollte man sich bei einem sich abzeichnenden Boden wieder auf Long-Positionen fokussieren. Ein interessantes Investmentvehikel könnte hierbei das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB7DYY sein. Vom gegenwärtigen Niveau aus bei einem Anstieg an 384,29 US-Dollar würde sich bereits eine vorläufige Renditechance von 125 Prozent ergeben, Ziel des Scheins läge dann bei 1,69 Euro. Zweifelsfrei sollten investierte Anleger nun einen Großteil ihrer Gewinne absichern.