EQS-News: creditshelf: Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung und Veränderung im Aufsichtsrat

EQS-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

creditshelf: Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung und Veränderung im Aufsichtsrat



04.07.2023 / 16:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



creditshelf: Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung und Veränderung im Aufsichtsrat Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 entlastet

Ausscheiden von Dr. Rauhut aus dem Aufsichtsrat; neues Mitglied wird Britta Becker

Aufsichtsräte der letzten Legislatur Elgeti, Hentschel, Heraeus-Rinnert und Prof. Dr. Schiereck wiedergewählt

Sämtliche weiteren Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet Frankfurt am Main, 04. Juli 2023 ‒ creditshelf, der größte digitale KMU-Finanzierer in Deutschland, hat heute in Frankfurt am Main seine ordentliche Hauptversammlung 2023 erfolgreich durchgeführt. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals lag bei 41,8 %. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit verabschiedet. Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand detailliert über die operative und strategische Entwicklung der creditshelf Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2022. Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 mit großer Mehrheit entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, bestellt. Darüber hinaus kam es zu Satzungsänderungen in Bezug auf mögliche zukünftige virtuelle Hauptversammlungen, die aufgrund von Gesetzesänderungen notwendig wurden. Im Rahmen der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder kam es zu Veränderungen im Aufsichtsrat: Dr. Joachim Rauhut stand nach einer vollständig absolvierten, fünfjährigen Amtszeit aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Der Aufsichtsrat und der creditshelf-Vorstand danken Herrn Dr. Rauhut für sein außerordentliches Engagement seit dem Börsengang der Gesellschaft, seine herausragende fachliche Expertise sowie die konstruktive Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Die bereits in der letzten Legislaturperiode tätigen Aufsichtsratsmitglieder Rolf Elgeti, Rolf Hentschel, Julia Heraeus-Rinnert und Prof. Dr. Dirk Schiereck wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt. Neu in den Aufsichtsrat wählten die Aktionäre Britta Becker, die den Aufsichtsrat als erfahrene Finanzexpertin mit langjähriger Expertise in den Bereichen Corporate Finance, Debt Advisory und Risikomanagement verstärkt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten werden zeitnah auf folgender Website veröffentlicht: https://www.creditshelf.com/de/investorrelations/hauptversammlungen Kommunikation & IR: creditshelf Aktiengesellschaft

Maximilian Franz

Leiter Kommunikation & Content

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 69 348 719 113

ir@creditshelf.com

www.creditshelf.com Über creditshelf creditshelf ist der digitale Unternehmensfinanzierer der nächsten Generation. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrung in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

04.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com