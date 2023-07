Facebook-Mutter Meta bringt Twitter-Rivalen an den Start

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Die Facebook-Mutter Meta will von den anhaltenden Turbulenzen bei Twitter profitieren und ruft einen neuen Kurznachrichtendienst ins Leben.

"Instagram Threads" werde am Donnerstag starten, ging aus einem Eintrag in Apples App Store am Dienstag hervor. Für den textbasierten Dienst bräuchten Instagram-Nutzer keinen separaten Zugang. Meta hatte bereits vor Monaten laut über ein solches Angebot nachgedacht. Mit Facebook Messenger, Instagram Messenger und WhatsApp besitzt der Konzern bereits ein Portfolio an Diensten zum Austausch von Textnachrichten.

Seit der Übernahme durch Elon Musk im Herbst 2022 kommt Twitter nicht zur Ruhe. Der Milliardär stößt Nutzer und Werbetreibende mit seinen erratischen Entscheidungen immer wieder vor den Kopf. Zuletzt sorgte die Ankündigung, die Zahl der pro Tag lesbaren Nachrichten auf Twitter zu begrenzen, für Aufregung. Außerdem wird "TweetDeck" gebührenpflichtig. Dieses vor allem von Firmen und Medien genutzte Produkt dient dazu, Nachrichten von verfolgten Accounts übersichtlich darzustellen.

