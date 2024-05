Aktien New York: Dow legt weiter zu - Chipwerte bleiben unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zuletzt sechs Gewinntagen in Folge hat der Dow Jones Industrial auch am Donnerstag weiter zugelegt. Knapp zwei Stunden vor dem Börsenschluss stand der New Yorker Leitindex 0,63 Prozent höher auf 39 302,83 Punkten. Auch der technologielastige Nasdaq 100 arbeitete sich nach anfangs schwächerer Tendenz ins Plus vor mit zuletzt 0,13 Prozent auf 18 108,35 Punkte. Schwache Chipwerte verhinderten höhere Aufschläge. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,34 Prozent auf 5205,43 Zähler.

Neueste Daten vom Jobmarkt hatten gezeigt, dass die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker gestiegen ist als erwartet. Die Daten signalisieren eine Abschwächung des zuletzt robusten Beschäftigungsmarktes und nähren die Hoffnungen auf eine geldpolitische Lockerung.

Arm enttäuschte die Anleger. Der Chip-Entwickler, dessen Technik in praktisch allen Smartphones steckt, blieb mit der Umsatzprognose für sein gerade begonnenes Geschäftsjahr unter den Börsenerwartungen. Die Aktien drehten nach anfangs hohem Minus zwischenzeitlich ins Plus, zuletzt aber verloren sie wieder 1,6 Prozent. Andere Chipwerte wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nvidia etwa verloren 1,8 Prozent, Broadcom und Globalfoundries jeweils bis zu 1,4 Prozent.

Auch die Unterkünfte-Plattform Airbnb enttäuschte mit der prognostizierten Umsatzentwicklung. Die Papiere rutschten um 6,6 Prozent ab.

Apple zogen um 0,9 Prozent an. Auftrieb gab eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der iPhone-Konzern eigene Chips in der Cloud für Künstliche Intelligenz nutzen will.

T-Mobile US reagierten positiv auf eine Meldung im "Wall Street Journal" über einen sich nähernden Teilkauf von US Cellular. Zuletzt stiegen die Titel der Tochter der Deutschen Telekom um 0,8 Prozent.

Einen Einbruch von mehr als einem Fünftel mussten die Anleger der Online-Videospielplattform Roblox verkraften. Hier ernüchterte der Ausblick für das Neugeschäft./ajx/he