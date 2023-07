Silber – Rücksetzer bietet Chance für antizyklischen Long-Einstieg!

Werbung

Silber – US-Dollarstärke sorgt für Abgabedruck!

Die Silberpreisnotierungen haben sich in den letzten Wochen erneut deutlich abgeschwächt. Zuletzt sorgte die Stärke des US-Dollars wieder für Druck. Nachdem die US-Notenbank FED angesichts der immer noch bestehenden Inflationsgefahren weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte, präsentierte sich der US-Dollar erneut fester. Damit verteuert sich der Kauf von Edelmetallen für Investoren außerhalb des US-Dollarraums, was auch bei Silber für Abgabedruck gesorgt hatte.

Silbernachfrage zieht weiter an – E-Mobility und Energiewende sorgen für höheren Silberbedarf!

Übergeordnet dürfte Silber weiterhin von höheren Absätzen im Zuge der laufenden Energiewende profitieren. Denn das Industriemetall wird aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften vor allem für die Herstellung von Solarzellen benötigt. Da Silber im Vergleich zu anderen Industriemetallen wie Kupfer eine deutlich höhere Leitfähigkeit aufweist, bleibt das Industriemetall in der Solarbranche weiter gefragt. Laut einer Erhebung des Silver Instituts werden jährlich rund 15 % der jährlichen Silberproduktion für die Solarzellenproduktion benötigt, wobei dieser Anteil in den kommenden Jahren aufgrund der weiter forcierten Ökostromwende weiter anziehen dürfte. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der University of New South Wales, dürfte dieser Anteil bis 2027 auf knapp 20 % steigen. Auch der Siegeszug der Elektromobilität dürfte die Nachfrage bei Silber mittelfristig weiter ankurbeln. Denn gerade bei E-Autos wird im Vergleich zu Fahrzeugen mit herkömmlichen Verbrennermotoren mit durchschnittlich 100 Gramm knapp die dreifache Menge an Silber benötigt.

Trading-Taktik: Die Silberpreisnotierungen präsentierten sich in den vergangenen Wochen erneut schwächer. Bullisch zu werten ist jedoch die Tatsache, dass Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 22 USD mit Käufen beantwortet wurden. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch aus der Konsolidierung bei 23 USD, sollte Silber in eine Aufwärtserholung wechseln. Mit einem Stop-Loss im Bereich der 20 US-Dollar-Marke bietet sich hier ein antizyklischer Long-Einstieg an.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DW48D7 ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Silber Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 04.07.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion