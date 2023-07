DAX unter 16000, Vola bei NextGen, News für Evotec, Schwache CropEnergies

Nachdem der Wochenstart im DAX noch im Zeichen einer Erholung in Richtung Allzeithochs stand, drehte die Stimmung bereits am Dienstag und ist zur Wochenmitte noch deutlicher angeschlagen. Wir notierten ab dem XETRA-Start im Minus und sogar unter 16000 Punkten, der psychologischen Hürde und dem Punkt, wo der DAX am Freitag dynamisch an der Oberseite ausbrach. Wie ist dies zu werten?

Darüber spricht Andreas Bernstein und zieht das interaktive Chartbild mit der Range der letzten Wochen heran. Hier sieht man deutlich den Rücklauf in einen bekannten Handelsbereich, der nun wieder bis zur 15700 nach unten durchlaufen werden könnte.

Ebenfalls schwach ist CropEnergies Der Bioethanolhersteller hatte bisher ein starkes Jahr gezeigt, aber revidiert den Ausblick deutlich, nachdem die Zahlen für das vergangene Quartal feststehen. Es verbleibt ein kleiner Gewinn, der aber wenig tröstet. Sinkende Preise und steigende Kosten sind ein unschöner Mix, der die Aktien heute deutlich belastet.

Bei Evotec ist hingegen Freude angesagt. Eine US-Tochter bekommt einen Auftrag und damit kann sich der Wert weiter über 20 Euro halten. Dies gilt als Unterstützungslevel. Es stimmen aktuell bei Evotec die Umsätze, die steigenden Margen und auch die Analystenratings.

Wir stellen zudem noch NextGen Food Robotics vor. Der Wert ist stark nachgefragt und bei den Trades in der ersten Reihe zu finden. Was ist das Produkt dahinter und wie ist die Aussicht zu bewerten? Eine erstes Porträt erfolgt in diesem Video.

