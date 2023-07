Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Einladung zum Halbjahr 2023-Webcast von Cosmo am 26. Juli 2023



05.07.2023 / 06:15 GMT/BST



Dublin, Irland – 5. Juli 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») gab heute bekannt, dass die Halbjahresresultate 2023 am Mittwoch, 26. Juli 2023 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlichen werden. Cosmo lädt Investorinnen und Investoren, Finanzanalysten und -analystinnen und Wirtschafts-/Life-Science-Medienschaffende zu einer Live-Video-Webcast-Präsentation ein, die um 14:00 Uhr MESZ mit CEO Alessandro Della Chà und CFO Niall Donnelly stattfinden wird, um die Finanz- und Betriebsergebnisse sowie die nächsten Meilensteine des Unternehmens zu diskutieren. Live-Telefonkonferenz und Video-Webcast-Präsentation:



Datum: Mittwoch, 26. Juli 2023

Zeit: 14:00 MESZ

Webcast-Link für Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Chrome (empfohlen) oder Firefox

https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=cjTWeUeO



Bitte beachten Sie, dass es eine Funktion gibt, um Fragen über den Webcast einzugeben.



Via Telefon:

Teilnehmende, die Fragen mündlich per Telefon stellen möchten, können die folgenden Nummern anrufen. Um einen schnellen Zugang zu gewährleisten, rufen Sie bitte etwa zehn Minuten vor dem geplanten Beginn der Telefonkonferenz an. Schweiz / Europa +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 (1) 631 570 56 13 Die Medienmitteilung sowie der Halbjahresbericht 2023 stehen ab dem 26. Juli 2023, 07:00 Uhr MESZ, unter www.cosmopharma.com zum Download bereit. Replay

Der Webcast wird zusammen mit der Präsentation kurz nach der Veranstaltung online verfügbar und drei Monate lang zugänglich sein. Finanzkalender Halbjahresbericht 2023 26. Juli 2023 Investor Access, Paris 9.-10. Oktober 2023 Jefferies London Healthcare Konferenz 2023 14.-16. November 2023 CF&B Communication European Midcap Event, Genf 1.-2. Dezember 2023 Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius™, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine Produkte besuchen Sie bitte www.cosmopharma.com Kontakt

Hazel Winchester

Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

hwinchester@cosmopharma.com

