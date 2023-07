Fed-Protokolle im Fokus – Silberpreis knickt vor Veröffentlichung ein

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Fed-Protokolle gehen Anleger am Silbermarkt lieber auf Nummer sicher. Die Mitschriften der jüngsten Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed) könnten eine aktive Debatte unter den politischen Entscheidungsträgern zeigen, welche eine restriktive Tendenz im Kampf gegen die Inflation signalisieren.

Eine Unze Silber (Kassa) notiert im Vorfeld der Veröffentlichung bei 22,83 Dollar und damit 0,63 Prozent in der Minuszone.

Anleger dürften Mitschriften nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen

Mit Spannung fiebern Marktakteure der heutigen Veröffentlichung der Fed-Mitschriften entgegen (20:00 Uhr). Nach zahlreichen Auftritten in den vergangenen Wochen vor der Öffentlichkeit signalisierte Fed-Chef Jerome Powell weitere Straffungen um einen halben Prozentpunkt für dieses Jahr.

„Das Komitee ist eindeutig davon überzeugt, dass noch mehr Arbeit zu tun ist und dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich angemessen sind“, sagte Powell etwa am vergangenen Mittwoch bei einem Auftritt mit anderen Zentralbankchefs in Portugal. „Obwohl die Politik restriktiv ist, ist sie das nicht, vielleicht ist sie nicht restriktiv genug und sie ist nicht lange genug restriktiv“, was die Aussicht auf weitere Erhöhungen am Leben hält, sagte Powell.