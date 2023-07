IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View erhält Explorationsplan und historische Daten von APEX Geoscience Ltd.

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View erhält Explorationsplan und historische Daten von APEX Geoscience Ltd.

5. Juli 2023, Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: HVW) (Frankfurt: B63) gibt bekannt, dass es von APEX Geoscience Ltd. (APEX) detaillierte Daten erhalten und geprüft hat, in der die historischen Arbeiten bei den Projekten Golden Stranger und Lawyer Group in der Region Toodoggone, die an die Projekte Lawyers von Benchmark Metals Inc. (BNCH - CSE) und Ranch von Thesis Gold Inc. (TAU - CSE) angrenzen, detailliert beschrieben werden. Sowohl Benchmark Metals als auch Thesis Gold haben kürzlich ein Abkommen hinsichtlich der Fusion zu einem der größten Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen in der Region bekannt gegeben, das über insgesamt 32.400 ha an konsolidiertem und zusammenhängendem Land verfügt, das Entdeckungen von mehreren Millionen Unzen Gold beherbergt. Die Zusammenstellung der historischen Daten von APEX durch Hi-View beinhaltet eine Phase-1-Arbeitsempfehlung, die vor dem geplanten, vollständig genehmigten Bohrprogramm abgeschlossen werden soll.

Diese kürzlich bekannt gegebene Fusion der Nachbarunternehmen von Hi-View weist das Potenzial auf, die aktuellen nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen von Benchmark von 3,14 Millionen oz Goldäquivalent (AuÄq) sowie die vermuteten Mineralressourcen1 von 415.000 oz AuÄq bei Lawyers um eine hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung beim Projekt Ranch von Thesis Gold zu erweitern.

Abb. 1: Karte der Toodoggone-Schürfrechte von Hi-View Resources, Benchmark Metals und Thesis Gold

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71214/Hi-View_070523_DEPRcom.001.png

Hi-View Resources verfügt über ein äußerst vielversprechendes Landpaket von 9.139,57 ha, das an die Landpakete beider Unternehmen angrenzt und mehrere hochrangige Ziele aufweist. Historische Bohrungen wurden in weniger als 1 % des Konzessionsgebiets durchgeführt und ergaben im Zielgebiet Golden Stranger bis zu 11,55 g/t Au auf einer Kernlänge von 10 m.2

Howard Milne, CEO von Hi-View, sagte: APEX Geoscience kann in der Region Toodoggone in British Columbia eine langjährige Erfahrung vorweisen und wir freuen uns darauf, auf Basis ihrer Empfehlungen ein Arbeitsprogramm entwickelt zu haben. Dieses Explorationsprogramm wird uns die Möglichkeit bieten, vor dem geplanten bevorstehenden Bohrprogramm bei unserem äußerst vielversprechenden Projektportfolio, das von der zurzeit größten unerschlossenen Goldressource von Benchmark Metals in der Region umgeben ist, weitere vorrangige Ziele zu generieren.

Zusammenfassung der historischen Arbeiten:

Historische Bohrungen

- 29 Diamantbohrlöcher im Erkundungsgebiet Golden Stranger in den Jahren 1987 und 19882.

- Bedeutsame Abschnitte:

o DH87-GS008: 4,286 ppm Au auf einer Kernlänge von 9,4 m, einschließlich 20,5 ppm Au und 20.92 ppm Ag zwischen 24,4 und 25,6 m

o DH88-GS019: 11,54 ppm Au und 11,637 ppm Ag zwischen 121,04 und 124,09 m

o D88-GS025: 6,693 ppm Au auf einer Kernlänge von 7,6 m, einschließlich 14,4 ppm Au und 14,54 ppm Ag zwischen 79,88 und 81,4 m sowie 11,314 ppm Au und 11,51 ppm Ag zwischen 81,40 und 82,93 m

o DH87-GS015: 1.56 ppm Au auf einer Kernlänge von 21,6 m, einschließlich 4,217 ppm Au zwischen 23,8 und 25,6 m sowie 4,11 ppm Ag zwischen 39,9 und 41,8 m

Historische Probennahmen

- 3 Minfile-Vorkommen im Konzessionsgebiet:

o Golden Stranger - Au-haltiger Brekzienquarz, Erzgang-Scherungssystem, Schürfgrabungen, Bohrungen

o New Law - Schürfprobe von 28,7 g/t Ag und 0,029 % Cu in Zone mit Verkieselung und schmalen Quarzerzgängen

o Lawyers Pass

- Äußerst eingeschränkte Probennahmen im Konzessionsgebiet wurden durchgeführt.

Geophysikalische Untersuchungen

- Magnetik-Flugvermessungen wurden in Linienabständen von 100 m durchgeführt.

- Die Golden Stranger-Schürfrechte wurden nicht erfasst.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Golden Stranger

- Die Mineralisierung im Kern und an der Oberfläche stimmt mit anderen regionalen mineralisierten Abschnitten überein. Eingeschränkte historische Daten abgesehen von Bohrungen.

Lawyers East (South Block)

- Starke magnetische Anomalien, die mit anderen regionalen mineralisierten Abschnitten übereinstimmen.

o Die durchschneidenden Strukturen weisen das Potenzial für eine Konzentration der Mineralisierung auf.

- Historische Böden in unmittelbarer Nähe des Konzessionsgebietes entlang geophysikalischer Abschnitte ergaben gute Au-Werte.

Geologie:

Golden Stranger

- Die Geologie am westlichen Rand des Hochlands besteht aus ungünstigen Sustut-Sedimenten. Der Schwerpunkt der meisten Arbeiten wird auf dem Hazelton-Vulkangestein im Umfeld des Plateaus bzw. des Tals liegen und dies würde die Erkundung von Lawyers- und Ranch-ähnlichen epithermalen Mineralisierungen mit geringer bis hoher Sulfidation beinhalten.

- Für den ursprünglichen Golden Stranger-Block wird empfohlen, entweder Mag/VLF-Elektromagnetik-Flugvermessungen oder -Bodenuntersuchungen durchzuführen.

- In der Nähe der Intrusionsreihe Black Lake im Süden könnten die Ziele auch Skarn- und Kemess-ähnliche epithermale/porphyrische Mineralisierungen aus dem Tertiär umfassen.

Lawyers East (South Block)

- Basierend auf der regionalen Geologie scheint der South Block vollständig in der Intrusionsreihe Black Lake enthalten zu sein. Die Geologie im Umfeld dieses Gebiets ist äußerst unregelmäßig und nicht ganz so, wie sie kartiert wurde. Die geophysikalischen Untersuchungen scheinen dies ebenfalls zu bestätigen. Es können Rückstände von Hazelton-Vulkangestein, Sedimente mit Skarnmineralisierung und epithermale Alterationen vorhanden sein.

- Unabhängig davon, ob es sich bei der Geologie um Überreste von Hazelton-Vulkangestein oder tatsächlich um unterschiedliche Intrusionen aus der Reihe Black Lake handelt, besteht aufgrund der Strukturen und der bisherigen Ergebnisse in der Nähe beträchtliches Potenzial für eine epithermale Mineralisierung und möglicherweise auch für eine Skarn- und Porphyrmineralisierung.

Geschätztes Budget

Risikomanagementplan für Wildtiere

- Für die Umsetzung des Plans wurden 15.000 $ veranschlagt.

Oberflächenprobennahmen

- Vier Probenprüfer mit einer durchschnittlichen Rate von 25 Proben pro Tag, insgesamt 1.250 Proben, 13 Tage Bodenprobennahmen.

- Geschätzte Kosten von insgesamt 205.500 $

Geophysikalische Untersuchungen

- Zwei Teams mit durchschnittlich 6 Linienkilometern pro Tag, 313 Linienkilometer, 26 Tage für die Untersuchung.

Geschätzte Kosten von insgesamt 195.000 $

Insgesamt für das Programm bei Rücklagen von ca. 10 %: ca. 450.000 $

Qualitätssicherung und -kontrolle

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Kristopher Raffle, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

1 Church et al., 2022. Vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Gold-Silber-Projekt Lawyers, Stikine Terrane, British Columbia, technischer Bericht vom 22. Dezember 2022.

2 Van der Meer, L., 2022. Technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für das Konzessionsgebiet Golden Stranger, Omineca Division, British Columbia, Kanada; technischer Bericht vom 30. August 2022.

Neue Privatplatzierung

Hi-View legt eine neue nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 5.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit auf, um einen Bruttoerlös von bis zu 500.000 $ zu erzielen (die Platzierung). Die Einheiten bestehen aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant (Warrant). Die Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschluss der Platzierung zu einem Preis von 0,125 $ ausgeübt werden.

Das Unternehmen wird außerdem bis zu 2.400.000 Flow-Through-Einheiten (die Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 0,125 $ pro Flow-Through-Einheit anbieten, um einen Bruttoerlös von bis zu 300.000 $ erzielen (die Flow-Through-Platzierung). Die Flow-Through-Einheiten bestehen aus einer Flow-Through-Aktie des Unternehmens und einem Non-Flow-Through-Aktienkaufwarrant (Warrant). Die Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschluss der Flow-Through-Platzierung zu einem Preis von 0,15 $ ausgeübt werden.

Das Unternehmen hat die zuvor geplante Privatplatzierung, die am 17. Mai 2023 angekündigt wurde, aufgrund der Marktbedingungen abgesagt und sich dafür entschieden, diese neue Platzierung zu günstigeren Bedingungen für Investoren durchzuführen.

In Verbindung mit der Platzierung und der Flow-Through-Platzierung wird das Unternehmen qualifizierten Vermittlern eine Vermittlungsprovision von 10 % in bar und von 10 % in Form von nicht übertragbaren Aktienkaufwarrants zahlen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nach Abschluss der Platzierungen zum Kauf einer Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 $ pro Aktie.

Hi-View wird den Nettoerlös aus den Platzierungen für die Exploration der Konzessionsgebiete Golden Stranger und Lawyers Group sowie für Marketing- und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Über Hi-View

Das primäre Geschäft ist der Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcen-Konzessionsgebieten. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, wirtschaftliche Minerallagerstätten zu lokalisieren, zu definieren und schließlich zu erschließen. Zeal Exploration ist eine 100-%-Tochtergesellschaft, die die Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Golden Stranger und der Projekte Lawyers West, East und South in der Region Toodoggone in British Columbia besitzt, die vielversprechend für Gold, Silber und Kupfer ist. Der gemeinsame Besitz umfasst eine Fläche von etwa 9.139,57 ha. Darüber hinaus besitzt Hi-View eine Option auf das Konzessionsgebiet Ket 28, das sich im Süden von British Columbia in der Region Greenwood befindet. Das Konzessionsgebiet Ket 28 umfasst ein Gebiet von etwa 3.432 ha.

