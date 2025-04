APA ots news: KORREKTUR zu OTS0174 vom 30.04.2025: Masdar und OMV erweitern Partnerschaft zur Entwicklung von grünem Wasserstoff

Wien (APA-ots) - ---------------------------------------------------------------------

KORREKTUR-HINWEIS Korrektur Download-Foto --------------------------------------------------------------------- - Unverbindliche Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Produktion von grünem Wasserstoff, synthetischen nachhaltigen Flugkraftstoffen und anderen synthetischen Chemikalien - Die Vereinbarung umfasst potentielle Möglichkeiten zur Produktion von grünem Wasserstoff und dessen Derivaten in Österreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie in Mittel- und Nordeuropa - Masdar und OMV wollen Skalierung und Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff beschleunigen, um die Energiewende und Energiesicherheit voranzutreiben Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, das führende Unternehmen für saubere Energie in den VAE, und OMV haben eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Herstellung von grünem Wasserstoff, synthetischem nachhaltigem Flugkraftstoff (eSAF) und anderen nachhaltigen Produkten geschlossen. Vertreter von Masdar und OMV haben in Wien eine unverbindliche Absichtserklärung über die Kooperation bei künftigen Vorhaben in Österreich, den VAE sowie in Mittel- und Nordeuropa unterzeichnet. Beide Unternehmen streben an, neue Möglichkeiten zur Entwicklung und Herstellung von synthetischem nachhaltigem Flugkraftstoff, anderen synthetischen Kraftstoffen und synthetischen Chemikalien zu evaluieren. Die Absichtserklärung wurde im Beisein seiner Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie der VAE sowie Vorstandsvorsitzender von Masdar, Dr. Alfred Stern, Generaldirektor von OMV, und Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Österreichs Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, unterschrieben. Die eigentliche Unterzeichnung erfolgte durch Mohammad Abdelqader El Ramahi, Chief Green Hydrogen Officer, Masdar, und Martijn van Koten, Mitglied des OMV Vorstandsmitglied sowie Executive Vice President Fuels & Feed Stock und Chemicals. Mohammad Abdelqader El Ramahi, Chief Green Hydrogen Officer, Masdar, sagte: "Diese Vereinbarung vertieft unsere Partnerschaft mit OMV und bringt uns bei der Bereitstellung von grünem Wasserstoff zur Förderung der Energiewende und Schaffung von Energiesicherheit voran. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen wollen Masdar und OMV grünen Wasserstoff und dessen Derivate im industriellen Maßstab produzieren, Dekarbonisierungsbemühungen unterstützen und eine Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff aufbauen." Martijn van Koten, OMV Vorstandsmitglied sowie Executive Vice President Fuels & Feedstock und Chemicals: "Bei OMV sehen wir die Energiezukunft grüner, intelligenter und kooperativer. Bei der Erkundung neuer Möglichkeiten zusammen mit Masdar in den Bereichen grüner Wasserstoff und nachhaltige synthetische Kraftstoffe geht es darum, konkrete Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und einen mutigen Schritt zur Neuausrichtung der Industrie und Beschleunigung der Dekarbonisierung zu vollziehen. Gemeinsam wollen wir Innovationen vorantreiben und neue Standards für nachhaltige Lösungen setzen, sowohl in Österreich als auch in den VAE." Masdar will bis 2030 ein weltweit führender Hersteller von grünem Wasserstoff und dessen Derivaten werden. Dazu investiert das Unternehmen in die Entwicklung und Umsetzung von kommerziellen Projekten und baut skalierbare Plattformen in wichtigen Märkten auf der ganzen Welt auf. Im Einklang mit nationalen und internationalen Klimazielen hat sich OMV das Ziel gesetzt, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die Nutzung und Produktion von grünem Wasserstoff mittels Elektrolyse aus erneuerbarem Strom für den Einsatz in den eigenen Raffinerien. Über OMV Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR 34 Milliarden und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen auf www.omv.com. Über Masdar Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Als globaler Pionier für saubere Energie treibt Masdar die Entwicklung und den Einsatz von Technologien in den Bereichen Solar, Windkraft, Geothermie, Batteriespeicher und grüner Wasserstoff voran, um die Energiewende zu beschleunigen und die Welt dabei zu unterstützen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar Projekte in mehr als 40 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 50 Gigawatt entwickelt und in diese investiert. Damit ermöglicht das Unternehmen einen erschwinglichen Zugang zu sauberer Energie und trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft bei. Masdar ist ein Gemeinschaftsunternehmen von TAQA, ADNOC und Mubadala und hat sich zum Ziel gesetzt, seine Kapazität im Bereich der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 100 Gigawatt zu erhöhen. Ebenfalls bis 2030 will Masdar ein führender Hersteller von grünem Wasserstoff werden. Kontakt: Bitte richten Sie Medienanfragen an: press@masdar.ae Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://www.masdar.ae. Besuchen Sie uns auch auf facebook.com/masdar.ae und twitter.com/masdar. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: OMV International Media Relations Telefon: 01404400 E-Mail: media.relations@omv.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0175 2025-04-30/18:33