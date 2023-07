Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 05.07.2023 Kursziel: 3,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,50. Zusammenfassung: In einer Ad-hoc-Meldung gab ad pepper media (APM) ihre Absicht bekannt, sich mit 25,65% an der solute Holding GmbH & Co. KG (solute), einem im deutschen Markt führenden Preisvergleichsportal (billiger.de und shopping.de), zu beteiligen. Der Preis für die Beteiligung wird voraussichtlich bei ca. EUR4.1 Mio. liegen. APM plant die Ausgabe von bis zu 1,75 Mio. neuen Aktien gegen Sacheinlage, um die Transaktion zu finanzieren. solute beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR33 Mio. und ein EBITDA von EUR2,0 Mio. Wir gehen davon aus, dass APM als nächsten Schritt eine Mehrheitsbeteiligung erwirbt und diese dann konsolidieren kann. Dies würde den Umsatz von APM mehr als verdoppeln und dem Unternehmen einen wesentlich breiteren Marktzugang verschaffen. Wir sind der Meinung, dass das Werbetechnologieunternehmen solute mit seinem umfassenden Know-how im Bereich digitales Marketing und seiner starken Wettbewerbsposition auf dem deutschen Markt für Preisvergleichsportale gut zu APM passt. Wir erwarten, dass die Transaktion wertsteigernd sein wird. Wir lassen unsere Prognosen bis zum Abschluss der Transaktion unverändert. Wir bleiben bei unserer Kauf-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR3,50. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.50 price target. Abstract: In an ad-hoc news, ad pepper media (APM) announced its intention to acquire a 25.65% stake in solute Holding GmbH & Co. KG (solute), a leading price comparison portal business in the German market (billiger.de and shopping.de). The price for the stake will presumably be ca. EUR4.1m. APM plans to issue up to 1.75m new shares against a contribution in kind to finance the deal. solute has more than 170 employees and generated EUR33m in revenue and EBITDA of EUR2.0m in the past financial year. We believe that APM's next step will be the acquisition of a majority stake, which it will then be able to consolidate. This would more than double APM's revenue, and give the company much broader market access. We believe that the advertising technology (adtech) company solute, with its broad digital marketing know-how and strong competitive position in the German price comparison portal market, is a good fit for APM. We expect the deal to be value-accretive. We leave our forecasts unchanged pending completion of the transaction. We stick to our Buy rating at an unchanged EUR3.50 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27303.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °