Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.07.2023 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Roadshow-Feedback: CENIT im Wandel - Weiterhin starke Nachfragesituation Wir hatten vergangene Woche die Möglichkeit, eine digitale Roadshow mit dem CEO der CENIT AG durchzuführen und einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu bekommen. Darüber hinaus standen vor allem der Fortschritt der initiierten Reorganisationsmaßnahmen sowie die M&A-Strategie im Vordergrund. Veränderungen im Vertrieb dürften organisches Umsatzwachstum nachhaltig beflügeln: Zu den wichtigsten Themenfeldern zählten in den Investorengesprächen u.a. die ergriffenen Veränderungen in der Vertriebsstrategie. So verfolgte CENIT in der Vergangenheit eine eher passive Strategie, bei der jeder der fünf Geschäftsbereiche vornehmlich seine jeweiligen Bestandskunden betreute und eingegangene Kundenanfragen abwickelte. Auch die Vergütungsstrukturen der Mitarbeiter waren nahezu gänzlich auf den Erfolg des einzelnen Geschäftsbereichs ausgelegt und nahmen nur wenig Bezug auf den Gesamterfolg des Unternehmens. Wie der CEO darlegte, wurden seit 2022 sukzessive Änderungen vorgenommen, die auf eine Erhöhung des Umsatzes durch die gezielte Ansprache von Neukunden und vermehrtes Cross Selling abzielen. So wurde zunächst ein konzernweit einheitliches CRM-System etabliert, um u.a. Kundenkontakte für alle betreffenden Mitarbeiter sichtbar zu machen. Darüber hinaus wurde ein Team für die Gewinnung digitaler Leads aufgebaut und ein Prozess zur Identifizierung von vielversprechenden Neukunden und Cross-Selling-Möglichkeiten geschaffen. Um Letzteres zu realisieren, gehen die Vertriebler heute vorzugsweise in individuell zusammengestellten Teams, bestehend aus Mitarbeitern mehrerer Geschäftsbereiche, zu den Kunden, um den Bestands- und Neukunden nicht nur eine, sondern alle relevanten, von CENIT angebotenen, Softwarelösungen zu präsentieren und zu verkaufen. So wird heute beispielsweise Kunden, die Dassault-Produkte bzw. -Dienstleistungen von CENIT beziehen, ebenso die ergänzende SAP-Lösung vorgestellt. Auch die Vergütungsstruktur orientiert sich nun zu 50% am Gesamterfolg der CENIT-Gruppe, sodass die MA monetär unmittelbar vom Erfolg der anderen Business Units profitieren. Keine Eintrübung der Nachfrage zu erkennen: Auch die aktuelle Geschäftsentwicklung in den wichtigen Kundenbranchen Automotive, Fertigung und Aerospace stand bei der Roadshow im Vordergrund. So sieht das Management derzeit weiterhin keine Anzeichen eines Nachfragerückgangs. Angesichts des Rekordauftragsbestands in Höhe von 67,0 Mio. Euro, der traditionell größtenteils innerhalb weniger Monate verumsatzt wird, gehen wir weiterhin von einem starken Q2 und dem Erreichen der Jahresprognose aus. Dies sollte sich u.E. auch in einer steigenden Dividende niederschlagen (MONe: 0,75 Euro je Aktie für 2022). Weitere Akquisitionen in den nächsten Monaten erwartet: Im Rahmen der RS bestätigte der Vorstand, dass sich CENIT weiterhin in mehreren DD-Prozessen befindet, was bereits im Q1-Call thematisiert wurde, sodass wir noch in diesem Quartal mit dem Abschluss weiterer Akquisitionen rechnen. Fazit: Die Roadshow hat unsere positive Sicht auf den Investment Case bestätigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 20,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27295.pdf

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.