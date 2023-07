Verteidigungsausschuss stimmt Kauf von Boeings Chinook-Hubschraubern zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hat grünes Licht für den milliardenschweren Kauf von 60 Schweren Transporthubschraubern für die Bundeswehr gegeben. Eine Mehrheit der Fachpolitiker votierte am Mittwoch in Berlin für die Beschaffung von 60 Boeing -Helikoptern des Typs CH-47F Chinook, wie Teilnehmer der Sitzung erklärten. Das Rüstungsprojekt stand am Mittwoch auch noch auf der Tagesordnung des Haushaltsausschusses.

Die Helikopter sollen in der Bundeswehr das "Arbeitspferd" für den schnellen Lufttransport von Fahrzeugen, Material und Soldaten werden. Sie sind für die Landes- und Bündnisverteidigung wichtig, aber auch bei Auslandseinsätzen. Das CH in der Modellbezeichnung steht für "cargo helicopter". Die ersten Hubschrauber sollen 2027 geliefert werden.

Der Gesamtfinanzbedarf des Projektes beträgt laut Entscheidungsvorlage rund 7,2 Milliarden Euro. Dazu kommen knapp 750 Millionen Euro, um die Infrastruktur für den Betrieb der Hubschrauber anzupassen. Genannt werden der Neubau von Gebäuden und Hallen, die Anpassung von Flugbetriebsflächen sowie die Erweiterung bestehender Tanklager. Noch am Vorabend hatte es wegen gestiegener Kosten neue Zweifel an dem Projekt gegeben./cn/DP/men