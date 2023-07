Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

Warteck Invest vollzieht den angekündigten Kauf einer Gesellschaft mit Wohnliegenschaften im Raum Basel



05.07.2023 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung 5. Juli 2023, 19.00 Uhr Zur sofortigen Veröffentlichung Medienmitteilung (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Warteck Invest hat am 8. März 2023 einen Vertrag zum Erwerb aller Aktien einer Aktiengesellschaft unterzeichnet, welche im Wesentlichen vier Wohnliegenschaften in der Stadt Basel und Binningen sowie ein Wertschriftenportfolio hält (Medienmitteilung vom 8. März 2023). Der Marktwert der Immobilien beläuft sich per 31.12.2022 auf rund CHF 29 Mio. und derjenige des Wertschriftenportfolios auf rund CHF 63.5 Mio. Der Vertragsschluss stand unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, unter anderem dem Abschluss einer erfolgreichen Due Diligence über die Aktiengesellschaft. Nachdem die Due Diligence erfolgreich abgeschlossen werden konnte und die aufschiebenden Bedingungen erfüllt worden sind, konnte die Transaktion heute vollzogen werden. Durch diese Akquisition werden sich die jährlichen Soll-Mieterträge von Warteck Invest konsolidiert um rund CHF 1.1 Mio. erhöhen. Zudem wird Warteck Invest zeitnah das Wertschriftenportfolio veräussern, um die Mittel in die Entwicklung des Immobilienportfolios zu investieren. Aus der erfolgswirksamen Auflösung der Differenz zwischen Anschaffungskosten und übernommenen Nettoaktiven erwartet Warteck Invest über einen Zeitraum von 5 Jahren einen jährlich wiederkehrenden Beitrag zum Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von ca. CHF 2.0 – 2.5 Mio. Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

