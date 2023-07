Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps am 13. und 14. September 2023 11. Investora Zürich – jetzt für die Konferenz 2023 anmelden



06.07.2023 / 14:00 CET/CEST



Zürich, 6. Juli 2023 – Die Aktienkonferenz Investora Zürich findet am 13. und 14. September 2023 in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach statt. Über 30 an der Schwei­zer Börse SIX kotierte Small und Mid Caps präsentieren sich dem professionellen Anlegerpublikum. Das Online-Tool für die Anmeldung ist ab sofort offen: zur Anmeldung, das Programm wird in den nächsten Tagen auf der Website www.investora.ch publiziert. Die CEOs und CFOs der präsentierenden Unter­nehmen stellen jeweils Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzzahlen vor und stehen dem professionellen Anlegerpublikum anschliessend in moderierten Q&A Sessions sowie in 1-on-1-Meetings Rede und Antwort. Erstmals dabei sind dieses Jahr unter anderem Bossard, Cembra und Stadler Rail. Das Programm umfasst neben den Firmen­präsentationen auch Keynote-Referate und Panels der Konferenzpartner zu aktuellen Kapitalmarkt-Themen. Der Verein Investora Zürich wurde 2012 gegründet, um kleineren bis mittelgrossen börsenkotierten Unternehmen eine Plattform für den Austausch mit Vermögensverwaltern, Fonds­managern, Pensionskassen, Family Offices und qualifizierten Investoren zu eröffnen. Die Konferenz hat sich längst zu einem Fixpunkt in der Agenda der Small und Mid Cap Community entwickelt. Die Investora Zürich wird unterstützt von langjährigen Partnern wie SIX Swiss Exchange und Mirabaud Securities als Platinpartner und der Corporate Finance Boutique Alantra als Gold­partner. Als Medienpartner wirken die Finanz und Wirtschaft, AWP und L’Agéfi sowie der Online-Investor-Relations-Dienstleister EQS Group AG aktiv mit. Die Konferenz wird zudem von mehreren Branchenverbänden unter­stützt. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und stehen für allfällige Rückfragen sehr gerne zur Verfügung. Für Rückfragen:

Geschäftsstelle Investora Zürich: Doris Rudischhauser / Tina Seyffer

Tel. 079 410 81 88 / 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch

