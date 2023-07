Aktuelle Analyse am Donnerstag: Nagarro im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Nagarro ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Nagarro, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Technische Analyse:

Der aktuelle Kurs der Nagarro von 81,25 EUR führt mit -19,9 Prozent Entfernung vom GD200 (101,43 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 83,79 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein neutrales Signal vorliegt, da der Abstand -3,03 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nagarro-Aktie als neutrales Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Relative Strength Index:

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nagarro. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 39,75 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Nagarro momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Nagarro ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,33). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Nagarro wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Sentiment und Buzz:

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Nagarro in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Nagarro haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Nagarro bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Nagarro-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Nagarro-Aktie:

Kurs: 80,6 EUR -0,8 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.07.2023 09:56:25)

ISIN: DE000A3H2200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.