ANALYSE-FLASH: Stifel nimmt Merck KGaA mit 'Buy' wieder auf - Ziel 205 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat die Bewertung der Papiere der Merck KGaA bei einem Kursziel von 205 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Im Bereich Bioprocessing zeichne sich eine Bodenbildung ab, schrieb Analyst Dylan Van Haaften in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2023 werde ohne Frage schwach, in den Folgejahren sehe es aber besser aus. Kursschwächen könnten sich also Einstiegschancen erweisen in eine attraktive Erholungsstory, so der Experte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 01:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 01:02 / EDT

