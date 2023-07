EQS-News: Enapter AG: Aktionäre stimmen auf ordentlicher Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Enapter AG: Aktionäre stimmen auf ordentlicher Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



06.07.2023 / 18:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Enapter AG: Aktionäre stimmen auf ordentlicher Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



Berlin (6. Juli 2023); Die Aktionäre der Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Unter anderem wurde auf der Hauptversammlung die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen.

Bei der Hauptversammlung waren insgesamt 79,93 % des Aktienkapitals vertreten. Details zur Hauptversammlung sowie die vollständigen Abstimmungsergebnisse finden Sie auf der Webseite von Enapter www.enapterag.de im Bereich Investor Relations.

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN:DE000A255G02

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/

Pressekontakt:

Enapter Public Relations

Vaitea Cowan

Tel.: +49 (0) 30 921 008 130

E-Mail: pr@enapter.com

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de