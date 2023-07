EQS-News: Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG 2023

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG 2023



07.07.2023 / 18:09 CET/CEST

Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG 2023 Dividende von 0,90 Euro je Aktie beschlossen

Claudia Süssenbacher in den Aufsichtsrat gewählt

Wachstumsstrategie „Sustainable Value Growth” präsentiert

Die 36. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG beschloss heute die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022|23 in Höhe von 0,90 € je Aktie (Vorjahresdividende: 0,75 € je Aktie). AGRANA bekennt sich damit weiterhin zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Den Mitgliedern des Vorstandes, Dkfm. Markus Mühleisen, MBA (Vorsitzender), Ingrid-Helen Arnold, MBA, Mag. Stephan Büttner und DI Dr. Norbert Harringer, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde im Rahmen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022|23 die Entlastung erteilt. Weiters wurde durch das Ausscheiden von Mag. Veronika Haslinger Mag. Dr. Claudia Süssenbacher, M.B.L, Geschäftsleiterin der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen. m.b.H., neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Hauptversammlung hat die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023|24 gewählt. Der AGRANA-Vorstand präsentierte der Hauptversammlung die Eckpunkte der neuen Wachstumsstrategie „Sustainable Value Growth“. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und Umbrüchen in der gesamten Wertschöpfungskette der Nahrungsmittelproduktion - von der Landwirtschaft bis hin zum Endkunden – setzt der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern in den kommenden Jahren auf folgende Schwerpunkte: Stärkung des Kerngeschäfts durch größeren Fokus auf Innovation, umfassende Kundenorientierung und neue Absatzkanäle Entwicklung neuer Wachstumsmärkte und Lösungen auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe Weiterentwicklung der Organisation und Unternehmenskultur Netto-Null-Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis spätestens 2050 Mit der „Sustainable Value Growth“ Strategie startet die AGRANA-Gruppe einen zukunftsgerichteten wegweisenden Prozess für weiteres profitables Wachstum und nachhaltigen Erfolg. Für Rückfragen:



