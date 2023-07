EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung bestätigt mit großer Mehrheit Aufsichtsrat und beschließt 2,40 Euro Dividende

EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung bestätigt mit großer Mehrheit Aufsichtsrat und beschließt 2,40 Euro Dividende



HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung bestätigt mit großer Mehrheit Aufsichtsrat und beschließt 2,40 Euro Dividende Aufsichtsräte für die Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2028 mit großer Mehrheit erneut gewählt

Dividende von 2,40 € für das Geschäftsjahr 2022/23 beschlossen ­ – Ausschüttungsquote wird gesteigert

Solide Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz herausforderndem Umfeld – CSR-Strategie weiter ausgearbeitet

– Vorstandsvorsitzender Albrecht Hornbach zieht positive Bilanz und sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt Bornheim (Pfalz), Deutschland, 7. Juli 2023. Die Aktionärinnen und Aktionäre der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA haben heute auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit dem Aufsichtsrat erneut ihr Vertrauen ausgesprochen und alle sechs Mitglieder im Amt bestätigt. Dr. John Feldmann, ehemaliges Mitglied des Vorstands der BASF SE, wird das Gremium für eine weitere Amtszeit leiten. Die Handels- und Finanzexpertin Melanie Thomann-Bopp, Geschäftsführerin des internationalen Küchen- und Möbel- Produzenten Nolte Küchen, wird auch in Zukunft dem Prüfungsausschuss vorsitzen. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats wird weiterhin Martin Hornbach, Geschäftsführender Gesellschafter der Corivus Gruppe, sein. Er verfügt über umfangreiche Expertise in den für die HORNBACH Gruppe wichtigen Themen IT und Logistik. Darüber hinaus sind mit Simone Krah, Simona Scarpaleggia und Vanessa Stützle drei weitere ausgewiesene Expertinnen für Handel, Human Resources und digitale Transformation Mitglieder im Kontrollgremium. Die vollständige Kompetenzmatrix der Mitglieder des Aufsichtsrats ist im Geschäftsbericht 2022/23 der HORNBACH Holding auf S. 24 dargestellt. Zwei Drittel der Gremiumsmitglieder sind Frauen. Fünf der sechs Mitglieder des Aufsichtsrats sind unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex. Dr. John Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: „Ich bedanke mich herzlich, auch im Namen meiner Aufsichtsratskolleginnen und -kollegen für das in uns gesetzte Vertrauen und freue mich sehr darauf, auch die weitere Zukunft der HORNBACH Gruppe mit den jüngst erweiterten Vorständen zu gestalten.“ Auch die weiteren Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wurden mehrheitlich angenommen – einschließlich die Ausschüttung der vorgeschlagenen Dividende von 2,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 24,4% (Vorjahr 19,2%) sowie einer Dividendenrendite von 3,1% bezogen auf den XETRA-Schlusskurs am 28. Februar 2023. HORNBACH setzt damit seine Dividendenstrategie fort: Seit dem Börsengang im Jahr 1987 hat die HORNBACH Holding in jedem Jahr eine Dividende ausgeschüttet, die auf oder über dem Vorjahresniveau lag. Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, zog eine positive Bilanz der Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2022/23: „Es ist uns erneut gelungen, die Menschen von unserer Leistungsfähigkeit zu überzeugen. In einem inflationären Umfeld und bei geringerer Kaufkraft unserer Kundinnen und Kunden stieg der konzernweite Umsatz um 6,6% auf 6,3 Mrd. Euro. Das ist besonders erfreulich, da bereits das Geschäftsjahr 2021/22 ein Rekordjahr mit außergewöhnlich guten Ergebnissen war.“ Für die kommenden Jahre sieht er das Unternehmen gut aufgestellt als verlässlicher Partner für Heimwerker:innen und Handwerksbetriebe – insbesondere auch im Hinblick auf ein Sortimentsangebot und Services, die den wachsenden Ansprüchen an Nachhaltigkeit und der großen Nachfrage nach energieeffizienten Sanierungen Rechnung tragen. Auf der Hauptversammlung der HORNBACH Holding waren 77,07% des Grundkapitals repräsentiert. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie eine Aufzeichnung der Rede von Albrecht Hornbach sind auf der Webseite der HORNBACH Holding veröffentlicht: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/hauptversammlung/ Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 40 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2022/23 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2023) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,3 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter:innen.



