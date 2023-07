EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA erhöht Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 1,75

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

Mutares SE & Co. KGaA erhöht Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 1,75



07.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares SE & Co. KGaA erhöht Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 1,75

Basisdividende von EUR 1,00 je Aktie wie geplant (Vorjahr: EUR 1,00)

Zusätzliche Performance-Dividende von EUR 0,75 (Vorjahr: EUR 0,50)

Hinweise zur Unterstützung des Dividendenvorschlags in der Hauptversammlung (Gegenantrag B zu Tagesordnungspunkt 2)

München, 7. Juli 2023 – Der Vorstand der Mutares Management SE („Vorstand“), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Gesellschaft“), und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute beschlossen, der am 10. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 117.828.514,82 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,75 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Dieser Dividendenbetrag setzt sich aus einer, bereits am 6. April 2023 angekündigten und im Einklang mit der langfristigen Dividendenpolitik stehenden Basisdividende von EUR 1,00 (Vorjahr: EUR 1,00) je dividendenberechtigter Aktie und einer zusätzlich vorgeschlagenen Performance-Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 0,75 (Vorjahr: EUR 0,50) je dividendenberechtigter Aktie zusammen.

Gründe für die Aktualisierung des Dividendenvorschlags

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben am 6. April 2023 angekündigt, für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Basisdividende von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen und sich dabei vorbehalten, in Abhängigkeit von weiteren, erfolgreichen Unternehmensverkäufen bis zur Hauptversammlung am 10. Juli 2023 eine zusätzliche Performance-Dividende in Höhe von bis zu EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Am 5. Mai 2023 hat die Gesellschaft mitgeteilt, einen Vertrag zum Verkauf des Portfoliounternehmens Special Melted Products Ltd. („SMP“) an Cogne Acciai Speciali S.p.A. unterzeichnet zu haben. Unter Berücksichtigung von Abzugspositionen, variablen Vergütungen und Transaktionskosten erwartet die Gesellschaft aus dieser Transaktion im Fall ihres erfolgreichen Vollzugs einen Zufluss im dreistelligen Millionenbereich von bis zu EUR 150 Mio. Die Gesellschaft hat in den letzten Wochen intensiv mit dem Käufer der SMP-Beteiligung zusammengearbeitet, um die Transaktion jedenfalls im Verlauf des dritten Quartals dieses Jahres erfolgreich abschließen zu können. Aus diesem Grund haben der Vorstand und der Aufsichtsrat heute den aktuellen Stand der Vollzugsarbeiten bewertet und sich auf dieser Grundlage entschieden, der Hauptversammlung die Ausschüttung einer zusätzlichen Performance-Dividende für das Geschäftsjahr 2022 von EUR 0,75 vorzuschlagen, obwohl die SMP-Transaktion bis zur Hauptversammlung am 10. Juli 2023 noch nicht endgültig abgeschlossen sein wird.

Hinweis zur Ausübung des Stimmrechts für den erhöhten Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 1,75

Aktionäre, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich ordnungsgemäß zu der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. Juli 2023 angemeldet haben, können bereits im Vorfeld der Hauptversammlung über den passwortgeschützten Internetservice oder mittels des auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbaren Formulars „Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter“ ihr Stimmrecht für den Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,75 je dividendenberechtigter Aktie ausüben. Die Gesellschaft hat hierzu einen gesonderten Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2 auf der Internetseite veröffentlicht, den der CEO Robin Laik formal in seiner Eigenschaft als Aktionär der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem aktualisierten Dividendenvorschlag der Verwaltung in die Hauptversammlung einbringen wird. Dieser Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2 ist mit dem Großbuchstaben B gekennzeichnet und schlägt die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von insgesamt EUR 1,75 je dividendenberechtigter Stückaktie vor.

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat schlagen daher nun vor, dass die Hauptversammlung am 10. Juli 2023 unter Tagesordnungspunkt 2 gemäß dem Gegenantrag mit dem Großbuchstaben B beschließt, den Bilanzgewinn der Mutares SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 117.828.514,82 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von insgesamt EUR 1,75 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und im Übrigen auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Ausschüttungssumme wird danach bei 20.626.256 dividendenberechtigten Stückaktien EUR 36.095.948,00 betragen. Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt.

Danach wäre folgende Verwendung des Bilanzgewinns zu beschließen:

EUR Verteilung an die Aktionäre 36.095.948,00 Gewinnvortrag 81.732.566,82 Bilanzgewinn 117.828.514,82

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.com

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 1250 90330

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 (0) 6 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com