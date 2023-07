HelloFresh - Stabilisierung nimmt Form an

Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen halten wir für einen der wesentlichsten Vorteile der Technischen Analyse. Ein Lehrbuchbeispiel, wie Anlegerinnen und Anleger verschiedene Zeithorizonte zusammenbringen können, liefert derzeit die HelloFresh-Aktie. Auf Quartalsbasis hat der Titel zuletzt zwei „dojis“ in Folge ausgeprägt. Die geringe Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs signalisiert nach dem Kursverfall von fast 100 EUR auf unter 20 EUR, dass der größte Verkaufsdruck inzwischen ausgelaufen ist. Im Monatsbereich wurden zusätzlich im März und im Juni zwei „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt (siehe Chart). Beide Kerzenformationen untermauern die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende. In diesem Zusammenhang liefert der Blick auf den MACD möglicherweise einen weiteren Fingerzeig, denn der Trendfolger arbeitet auf historisch niedrigem Niveau an einem neuen Einstiegssignal. Um die laufende Bodenbildung abzuschließen, bedarf es allerdings eines Spurts über die letzten Monatshochs bei 27,55/28,45 EUR. Aus charttechnischer Sicht wäre das der ganz große Befreiungsschlag. Bis dahin bieten Discountzertifikate eine spannende Anlagealternative (siehe unten).

HelloFresh (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HelloFresh

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

