Kion-Finanzvorstand geht nach nur einem halben Jahr

Frankfurt (Reuters) - Nach nur einem halben Jahr ist für Kion-Finanzvorstand Markus Wassenberg beim Frankfurter Gabelstapler-Hersteller schon wieder Schluss.

Wassenberg, der erst zu Jahresbeginn von Heidelberger Druck gekommen war, habe seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst, "nachdem es bei Themen der Unternehmensführung unterschiedliche Auffassungen gab", teilte Kion am Donnerstag mit. Sein Nachfolger wird Christian Harm. Der 55-Jährige kommt aus dem eigenen Haus, er arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Kion und die Vorgängerfirma Linde. "Harm wird gemeinsam mit dem gesamten Vorstand an der Steigerung der Profitabilität des Konzerns und der Umsetzung der Strategie 'Kion 2027' arbeiten", hieß es in der Mitteilung.

