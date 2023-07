EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Vorläufige Kennzahlen für das zweite Quartal 2023 und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Essen, den 10. Juli 2023. Evonik Industries AG veröffentlicht bereits heute folgende vorläufige Kennzahlen für das zweite Quartal 2023 und passt den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2023 an. Auf Basis der vorläufigen noch ungeprüften Zahlen erwartet Evonik im zweiten Quartal 2023 ein bereinigtes EBITDA* von 430 bis 450 Millionen € (Q2 2022: € 728 Millionen). Die aktuelle Markterwartung liegt bei 448 Millionen € (Vara Research Analysten-Konsensus vom 10. Juli 2023). Hintergrund für diese Entwicklung ist vor allem die bislang ausgebliebene wirtschaftliche Belebung. Daneben setzten sich auch im zweiten Quartal über alle Endmärkte hinweg eine sehr schwache Nachfrage sowie ein anhaltender Vorratsabbau der Kunden fort. Insgesamt verharrten die verkauften Mengen auf dem sehr niedrigen Niveau des Vorquartals. Vor allem in den Spezialchemie-Geschäften gelang es Evonik gleichwohl, die Verkaufs-Preise größtenteils stabil zu halten. Im zweiten Quartal erzielten alle Chemie-Divisionen dennoch ein spürbar niedrigeres Ergebnis als im starken Vorjahreszeitraum. Die konjunkturelle Entwicklung schlug sich auch im Konzernumsatz nieder. Der Umsatz von Evonik lag im zweiten Quartal 2023 nach vorläufigen Zahlen bei knapp 4 Milliarden €. Laut Konsensus wird ein Umsatz in Höhe von 4.081 Millionen € erwartet. Für das Gesamtjahr 2023 hatte Evonik bislang ein bereinigtes EBITDA* in der Spannbreite von 2,1 bis 2,4 Milliarden € erwartet, wobei das Unternehmen zuletzt lediglich das untere Ende anvisiert hatte. Evonik unterstellt nun eine anhaltend schwache Nachfrage ohne jegliche wirtschaftliche Erholung über das gesamte zweite Halbjahr hinweg. Vor diesem Hintergrund passt Evonik den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 wie folgt an: Evonik rechnet nun mit einem bereinigten EBITDA* zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden € (bisher: 2,1 – 2,4 Milliarden €). Die bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 eingeleiteten Sparmaßnahmen, die bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 ergebnisstützend wirkten, werden auch im zweiten Halbjahr 2023 weiter hochlaufen und für das Gesamtjahr 2023 etwa 250 Millionen € beitragen. Der Umsatzausblick wird angepasst auf eine Bandbreite zwischen 14 und 16 Milliarden € (bisher: 17 - 19 Milliarden €). Beim Free Cashflow erwartet Evonik dementsprechend, dass sich die Cash Conversion Rate nach wie vor in Richtung eines Zielwertes von 40 % entwickelt (2022: 32 %), ein absolut höherer Free Cashflow als im Vorjahr (2022: 785 Millionen €) wird – anders als bislang erwartet - jedoch mit dem niedrigeren operativen Ergebnis nicht zu erreichen sein. Evonik Industries AG beabsichtigt die finalen Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023 wie geplant am 10. August 2023 zu veröffentlichen. Weiterführende Informationen veröffentlicht Evonik Industries AG heute in einer Pressemitteilung. *Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen finden Sie im Finanzbericht 2022 der Evonik Industries AG ab Seite 226. Der Finanzbericht 2022 ist abrufbar unter: https://files.evonik.com/shared-files/finanzbericht-2022-8608.pdf Kontakt/Mitteilende Person: Tim Lange Leiter Investor Relations +49 201 177-3150 tim.lange@evonik.com



