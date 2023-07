EQS-News: cyan AG: Hauptversammlung mit deutlicher Zustimmung der Aktionäre zum Kurs des Unternehmens abgeschlossen

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

cyan AG: Hauptversammlung mit deutlicher Zustimmung der Aktionäre zum Kurs des Unternehmens abgeschlossen



10.07.2023 / 16:45 CET/CEST

cyan AG: Hauptversammlung mit deutlicher Zustimmung der Aktionäre zum Kurs des Unternehmens abgeschlossen München, 10. Juli 2023 – Vorstand und Aufsichtsrat der cyan AG (XETR: CYR) erhielten auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären deutliche Zustimmung zum aktuellen Kurs nach einer Phase der Neuausrichtung des Unternehmens. Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mehrheitlich angenommen. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, sowie der Wahl des Wirtschaftsprüfers, stimmten die Aktionäre auch zu, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen und damit zur Liquiditätsstärkung im Unternehmen zu belassen. Weiterhin stimmte die Hauptversammlung der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals bei gleichzeitiger Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zu. Ebenfalls wurde die Zustimmung zur Satzungsänderung zur Ermöglichung künftiger virtueller Hauptversammlungen erteilt. „Die vergangenen Jahre waren für die cyan AG vor allem von der Neuausrichtung des Unternehmens geprägt mit einer umfassenden Unternehmens- und Strukturtransformation,“ berichtet Frank von Seth. „Die positive Resonanz auf unsere neue Strategie, insbesondere auf die Fokussierung auf wiederkehrende Umsätze, ist ein wichtiger Grundstein für die weitere Unternehmensentwicklung.“ Darüber hinaus wählten die Aktionäre den Aufsichtsrat für die kommenden fünf Jahre. Die beiden bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Lucas Prunbauer sowie Markus Messerer, seit März 2023 interimsmäßig im Aufsichtsrat der cyan AG, wurden durch die Hauptversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Neu in das Aufsichtsratsgremium gewählt wurde Alexander Singer, nachdem der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schütze nicht mehr zur Wahl stand. Stefan Schütze resümierte: „Ich bedanke mich herzlich beim Vorstand und meinen Aufsichtsratskollegen und -kollegin der vergangenen fünf Jahre für die gute Zusammenarbeit in unserem Gremium. Der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat besitzt mit langjähriger Erfahrung, hoher Kompetenz und einem breiten Netzwerk eine hervorragende Struktur für die Begleitung der weiteren Entwicklung der cyan AG.“ Markus Cserna, CTO der cyan AG ergänzte: „Wir danken Stefan Schütze für seine Zeit im Aufsichtsrat der cyan AG und nehmen seine Entscheidung mit Bedauern entgegen. Herr Schütze hat seine Aufgaben mit viel Engagement erfolgreich erfüllt und ich möchte mich ausdrücklich bei ihm für die jederzeit sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.“ Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 können unter https://ir.cyansecurity.com/hauptversammlung eingesehen werden. Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com cyan AG Investorenkontakt: cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt: Better Orange IR & HV AG

Tel. +49 89 88 96 906 17

E-Mail: vera.mueller@better-orange.de

