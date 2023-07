META PLATFORMS - Kennt die Aktie noch ein Halten?

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 290,530 $ (Nasdaq)

Threads hat in nur 5 Tagen die 100 Mio. Nutzerzahl erreicht. Damit hat Threads einen neuen Rekord in Sachen Schnelligkeit aufgestellt. Allerdings gilt es dabei zu berücksichtigen, dass man sich mit seinen Instagram-Daten direkt in Threads einloggen und seine Kontakte von Instagram auf Threads übertragen kann.

Die Aktie von Meta Platforms befindet sich seit einem Tief bei 88,09 USD vom 04. November 2022 in einer massiven Rally. Diese führte am 17. Mai zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit September 2021. Inzwischen notierte der Wert im Hoch bei 298,12 USD. Zwar verließ die Aktie am 26. Juni den steilen Aufwärtstrend. Aber dieser Trendbruch zeigte keine Wirkung. Die Aktie schließt seit Tagen und Wochen das Abwärtsgap vom 03. Februar 2022 immer mehr. Aktuell ist noch ein Rest zwischen 298,12 USD und 316,875 USD offen. In den letzten beiden Tagen kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Diese macht der Wert aber in einer positiven Eröffnung fast wieder komplett wett.

Wohin denn noch?

Die Aktie von Meta Platforms scheint sich in einer unaufhaltbaren Rally zu befinden. Aber gerade dann ist höchste Vorsicht geboten. Denn keine Aktie steigt nur und fällt niemals. Selbst die größten Highflyer mussten teils bittere Korrekturen hinnehmen. Die aktuelle Rally ist allerdings noch intakt und kann noch etwas andauern. Ein Anstieg gen 316,875 USD und damit ein Schließen des Abwärtsgaps aus dem Februar 2022 wäre kurzfristig noch möglich.

Ein erstes kleines Verkaufssignal ergäbe sich mit einem Rückfall unter 276,57 USD. Dann müsste mit Abgaben gen 258,45 USD und vielleicht sogar grob 225-220 USD gerechnet werden.

Fazit: Noch ist die Rally in der Aktie von Meta Platforms intakt. Die Bäume sind schon in den Himmel gewachsen. Das All werden sie aber voraussichtlich nicht erreichen.

Facebook-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)