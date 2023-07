10 Year T-Note Future (Kontrakt Sep 23) - Fallende Renditen – ein frommer Wunsch?

Die 10-jährige Rendite USA hat im Verlauf des Jahres 2023 immer wieder wichtige Tiefpunkte bei 3,25 % ausgeprägt. Damit kam es zuletzt mehrfach zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 3,26%/3,04 %. Charttechnisch handelt es sich zudem um eine Konsolidierung in Form eines Dreiecks. Mit dem Sprung über den Korrekturtrend seit Oktober 2022 (akt. bei 3,84 %) ist diese Verschnaufpause voraussichtlich beendet. In diesem Kontext würde ein Spurt über das Märzhoch (4,09 %) für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Im Erfolgsfall winkt ein Anlauf auf das Mehrjahreshoch vom Oktober 2022 bei 4,34 %. Aus der Höhe des beschriebenen Dreiecks lässt sich sogar ein rechnerisches Kursziel von 4,85 % ableiten. Das abgeschlossene Konsolidierungsmuster legt perspektivisch somit sogar ein neues Zinshoch nahe. Einen wichtigen Fingerzeig liefern derzeit die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. jeweils bei 3,70 %). Erst einmal notiert das Zinsbarometer oberhalb der gleitenden Durchschnitte und signalisiert damit einen Aufwärtstrend. Darüber hinaus dürfte es zeitnah zu einem positiven Schnittmuster zwischen den beiden Glättungen kommen, die nach der oberen Dreiecksbegrenzung zukünftig als starke Unterstützung fungieren.

10 Year T-Note Future (Kontrakt Sep 23) (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10 Year T-Note Future (Kontrakt Sep 23)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

