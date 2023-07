Direkt zum Video auf YouTube

Die Märkte bereiten sich auf eine schwächere Inflation vor wie es scheint. Die Indizes legen im Vorfeld der CPI-Daten kräftig zu.

Den Vogel schießt heute aber die Aktie von About You ab. Es geht bislang um 30 Prozent nach oben, nachdem der Modehändler sein erstes profitables Quartal vermelden kann. Diese Sog zieht auch die Zalando-Aktie an die Spitze des Dax! Bei Infineon wechselt nun auch der letzte negative Analyst das Lager - der Aktie kommt dies zugute.