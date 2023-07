EQS-News: Aktionäre bestätigen Strategie der STS Group AG auf Hauptversammlung

EQS-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Aktionäre bestätigen Strategie der STS Group AG auf Hauptversammlung Hagen, 12. Juli 2023. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter, weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, hat am vergangenen Freitag ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 durchgeführt. Erstmals nach dem entsprechenden Beschluss auf der Hauptversammlung des Vorjahres fand diese in Präsenz am Unternehmensstandort in Hagen, Westfalen, statt. Im Rahmen seiner Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre ging Alberto Buniato, CEO der STS Group AG, auf die Herausforderungen des Geschäftsjahres und den Ausblick für das Unternehmen ein: „Wir blicken trotz aller Herausforderung auf ein insgesamt zufriedenstellendes Jahr für die STS Group zurück, in dem wir die Solidität des Unternehmens aufrechterhalten und wichtige Weichen für die Zukunft stellen konnten.“ Buniato bestätigte den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 mit einem leichten Umsatzanstieg und einem deutlichen Anstieg des Adjusted EBITDA, insbesondere durch das Umsatzwachstum im margenstarken China-Geschäft. Nachdem im Vorjahr erstmals eine Dividende ausgeschüttet wurde, haben Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorgeschlagen, den im Geschäftsjahr 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.235.000,00 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Dieses trägt der rückläufigen Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres in China und der Absicherung und Finanzierung des künftigen Wachstums Rechnung. Die Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden überwiegend mit großer Mehrheit angenommen. Dazu gehörte auch der Vorschlag zum Gewinnvortrag mit 100 % der abgegebenen Stimmen und die Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I mit einer Zustimmung von über 80 %. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind unter www.sts.group im Bereich Investor Relations verfügbar. Über die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 wird die Gesellschaft am 4. August 2023 berichten.

Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 235,1 Mio. EUR erzielt. Die STS Group (“STS”) produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound – SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. STS Group AG

