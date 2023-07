EQS-News: BDT Media Automation GmbH erzielt deutliches Wachstum bei Umsatz und Ertrag im Geschäftsjahr 2022

EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

BDT Media Automation GmbH erzielt deutliches Wachstum bei Umsatz und Ertrag im Geschäftsjahr 2022



12.07.2023 / 15:00 CET/CEST

Konzernumsatz steigt um 44 % auf 72,5 Mio. Euro

Konzern-EBITDA erhöht sich um 17 % auf 7,7 Mio. Euro

Konzern-Jahresüberschuss mit 2,5 Mio. Euro wieder deutlich positiv



Rottweil, 12. Juli 2023. Die BDT Media Automation GmbH, ein internationaler Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Trotz der weiterhin erschwerten Rahmenbedingungen durch die anhaltende Frachtkrise und Materialengpässe bei Elektronikkomponenten konnte der Konzernumsatz um 44 % von 50,4 Mio. Euro auf 72,5 Mio. Euro gesteigert werden. Im Bereich Print Media Handling blieb der Umsatz aufgrund des lieferkettenbedingten Rückstaus mit 8,2 Mio. Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau von 8,3 Mio. Euro. Demgegenüber erhöhten sich die Erlöse im Bereich Storage Automation um 52 % von 40,8 Mio. Euro auf 62,1 Mio. Euro, vor allem getrieben durch die Virtualisierung des Arbeitslebens (Home-Office, E-Learning, virtuelle Meetings), die Wiederbelebung dezentraler Daten- und Rechenzentren sowie die fortschreitende Digitalisierung vieler Produkte. Allerdings konnte die Nachfrage von Großkunden auch 2022 nicht vollständig bedient werden, da elektronische Bauteile und Steuerungen weiterhin eingeschränkt verfügbar waren.



Auf der Ertragsseite führte die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 zu einem deutlichen Wachstum und damit auch zu einer nachhaltigen Entlastung der finanziellen Situation. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns verbesserte sich um 17 % von 6,6 Mio. Euro auf 7,7 Mio. Euro. Daraus resultiert eine EBITDA-Marge von 10,6 % (2021: 13,1 %). Nach Abzug der Abschreibungen (Vorjahreswert beeinflusst durch Einmaleffekt in Höhe von 1,9 Mio. Euro aus Immobilienverkauf) ergibt sich ein EBIT von 5,8 Mio. Euro (2021: 2,5 Mio. Euro), gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 8,0 % (2021: 5,0 %). Das Konzernergebnis vor Anteilen anderer Gesellschafter verbesserte sich deutlich von -0,2 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro. Zum 31. Dezember 2022 lag die Konzern-Eigenkapitalquote bei 9,0 % (31. Dezember 2021: 0,4 %).



Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 prognostiziert die Geschäftsführung weiterhin ein Konzern-EBITDA von mindestens 6 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von über 12 %. Damit einhergehend sollen auch die Jahresergebnisse deutlich positiv sein. Für das 3. Quartal 2023 hält sich das Unternehmen die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe offen, um einerseits die Finanzierung des starken Wachstums mit zusätzlichen Mitteln zu unterlegen und andererseits möglichen Auswirkungen globaler Krisen vorzubeugen. Vor diesem Hintergrund wird die Quirin Privatbank AG zu gegebener Zeit eine Marktsondierung durchführen.



Der testierte Konzernabschluss 2022 steht auf der Unternehmenswebsite www.bdt.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

>> www.bdt.de



Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de