HUGO BOSS - Aktie sprengt charttechnischen Deckel

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 73,520 € (XETRA)

Dass die Aktie an sich schon fundamental gut aufgestellt ist, unterstrichen meine Kollegen Sascha Gebhard im Vorfeld und Reinhard Hock im Rahmen des Kapitalmarkttages von Mitte Juni.

Aus technischer Sicht hatte sich der Wert nach einer kurzen Schwächephase im März wieder klar erholt und den übergeordneten, mehrmonatigen Aufwärtstrend in Richtung des Kurszielgebiets von 71,81 bis 72,65 EUR fortgesetzt.

Ausbruch sollte für weitere Dynamik sorgen

Die letztgenannte Marke wird heute, da die Zahlen von About You im Mode- und Onlinehandelssegment allgemein für gute Stimmung sorgen, übersprungen und so ein weiteres Longsignal aktiviert. Auf der Oberseite könnte die Aktie jetzt die Kursziele bei 75,41 und 77,03 EUR erreichen. Darüber wären die Hochs der Jahre 2017 und 2018 bei 81,34 und 81,40 EUR als nächste Ziele zu nennen. Mittelfristig wären zudem Zugewinne bis 85,00 EUR möglich.

Sollte die Aktie dagegen vom aktuellen Niveau aus wieder unter das frühere Verlaufshoch bei 69,90 EUR fallen, wäre der Anstieg seit Anfang Juli gekontert. Dies dürfte den Auftakt für eine Korrektur bis 63,38 EUR bilden.

Hugo Boss Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten im Traders Talk, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive: Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)