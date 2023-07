Original-Research: Edel SE & Co. KGaA (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Edel SE & Co. KGaA Unternehmen: Edel SE & Co. KGaA ISIN: DE0005649503 Anlass der Studie: Research Report (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 9,30 EUR Kursziel auf Sicht von: 30.09.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer Guidance bestätigt. Das Unternehmen profitiert vom Streaming-Boom. Ausbau der Vinylkapazitäten. Die Edel SE & Co. KGaA hat die Guidance des Konzernjahresabschluss 2021/22 bestätigt und erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 weiterhin einen Umsatz zwischen 280 und 300 Mio. EUR. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine Kernkompetenzen als Dienstleister und Content-Vermarkter. Das wachsende Digitalgeschäft, angetrieben durch die starke Nutzung von Streamingangeboten, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Hingegen sind physische Medienformate insgesamt rückläufig, insbesondere in Bezug auf die Herstellung digitaler Datenträger. Der Fokus liegt auf dem Ausbau der Vinylkapazitäten und Logistikdienstleistungen der optimal media GmbH, der Stärkung des Digitalgeschäfts und der Umsetzung der Portfoliooptimierung im Buchbereich. Die Abwicklung des Liefer- und Dienstleistungsvertrags mit Universal, insbesondere im erweiterten Logistikgeschäft, erfordert zusätzliche Lager- und Logistikkapazitäten. Die Investitionen in diese neuen Kapazitäten schaffen auch Spielraum für die Geschäftserweiterung in den kommenden Jahren und sind Teil einer langfristigen Strategie zur Sicherung des Geschäfts der optimal media GmbH. Zudem werden regelmäßig Akquisitionen in den Geschäftsfeldern Musik und Film/TV geprüft, um Synergien zu nutzen, die durch die hohe Wertschöpfungstiefe innerhalb der Unternehmensgruppe entstehen können. Wir teilen die Einschätzung des Unternehmens bezüglich der Guidance und unsere Umsatzprognose liegt mit 298,00 Mio. EUR am oberen Ende der angegebenen Umsatzspanne. Für das folgende Geschäftsjahr 2023/24 erwarten wir eine weitere Umsatzsteigerung auf 316,18 Mio. EUR. Die Gesellschaft profitiert von einer steigende Nachfrage nach Vinyl-Schallplatten. Vinyl-Schallplatten erfreuen sich wachsender Beliebtheit aufgrund ihres einzigartigen Klangs und des haptischen Erlebnisses, was bei Musikliebhabern immer mehr Anklang findet. Das Wiederaufleben von Vinyl kann auch auf die Pandemie zurückgeführt werden, da Menschen nach Möglichkeiten suchen, Musik zu Hause zu genießen. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend während der Pandemie verstärkt wurde und auch nach der Pandemie anhalten wird. Darüber hinaus hat der digitale Musiksektor stark zugenommen, was auf die steigende Verfügbarkeit von Streaming-Diensten und die Verbreitung von Mobiltelefonen und Tablets zurückzuführen ist, die es den Menschen ermöglichen, jederzeit und überall Musik zu hören. Aufgrund des Ergebnisses des ersten Halbjahres 2022/23 und der höheren Ergebnisbelastung durch die fehlerhaft gebuchten Lizenzerträge haben wir unsere Ergebnisprognose leicht angepasst. Wir gehen davon aus, dass die meisten Kostensteigerungen größtenteils weitergegeben werden können und sich die Margen mittelfristig leicht verbessern werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 prognostizieren wir einen leichten Rückgang des EBITDA auf 29,69 Mio. EUR (VJ: 30,96 Mio. EUR), gefolgt von 35,92 Mio. EUR im Jahr 2023/24. Die Abschreibungen sollten aufgrund der Investitionen in die optimal media GmbH leicht ansteigen. Obwohl die Zinslast im Vorjahr auf 1,50 Mio. EUR gesunken ist, erwarten wir im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 eine Zunahme der Zinsaufwendungen auf 2,09 Mio. EUR aufgrund der Bindung an EURIBOR und ESTR sowie der höheren Darlehenssumme. Gemäß der Ergebnis-Guidance wird ein Konzernjahresüberschuss von 10,0 bis 15,0 Mio. EUR erwartet. Wir gehen davon aus, dass im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 ein Nettoergebnis von 10,96 Mio. EUR erzielt wird. Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwarten wir eine Steigerung auf 14,66 Mio. EUR. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27321.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

