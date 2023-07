Die meistgehandelten Produkte: Bullen in Kontrolle

Der DAX® steigt am Vormittag leicht und notiert weiterhin oberhalb der 16.000 Punkte Marke. Auffällig sind Orders von Calls auf den TecDax® und EuroStoxx50®. Die US-amerikanischen Märkte sind im Vorhandel ebenfalls im Plus, allem voran der Nasdaq®. Auf diesen werden Long-Positionen mithilfe von Faktoroptionsscheinen besonders häufig gekauft. Auf den S&P500® gibt es mithilfe von Knock-Out-Optionsscheinen allerdings Interesse an einer Short-Position.



Mithilfe von Optionsscheinen gibt es ein erhöhtes Interesse an Calls auf die deutschen Aktien Bayer AG, Daimler Truck Holding AG, TUI AG, Siemens AG und Rheinmetall AG.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Bayer AG Call HX7U2X 2,69 50,42 EUR 23,701838 EUR 1,88 Open End DAX ® Put HC5P91 4,73 16115,00 Punkte 16558,75139 Punkte 34,18 Open End S&P 500 ® Put HC5NWA 1,07 4488,87 Punkte 4600,430576 Punkte 37,72 Open End TecDAX ® Call HB8L8T 5,65 3211,63 Punkte 2649,708518 Punkte 5,70 Open End DAX ® Put HC5P9Y 15,01 16115,00 Punkte 17603,988178 Punkte 10,74 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2023; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck Holding AG Call HC57WW 0,26 99,125 EUR 33,00 EUR 12,91 13.12.2023 TUI AG Call HC7Q4V 1,32 6,974 EUR 7,00 EUR 5,33 13.03.2024 Siemens AG Call HC5862 1,86 149,22 EUR 140,00 EUR 8,00 13.03.2024 Nasdaq ® Call HC0YPQ 31,60 15307,225895 Punkte 12000,00 Punkte 4,37 12.09.2023 Nasdaq ® Call HB8F0N 17,73 15307,225895 Punkte 14000,00 Punkte 7,80 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2023; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC4L2M 1,69 16103,00 Punkte 15704,83384 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC07ME 2,75 16103,00 Punkte 17626,375049 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 5,88 252,05 EUR 239,73884 EUR 6 Open End DAX ® Short HC01R9 3,38 16106,50 Punkte 20029,380494 Punkte -3 Open End EuroStoxx 50 ® Long HC1S4U 12,17 4385,01 Punkte 4179,719711 Punkte 12 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2023; 12:15 Uhr

