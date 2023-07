EUR/USD steigt kräftig – US-Inflation niedriger als erwartet

Das Währungspaar EUR/USD zieht nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten deutlich an. Hintergrund sind rückläufige Teuerungsraten in den USA, welche den geldpolitischen Druck lindern und zulasten des US-Dollars gehen. Mit 1,11077 Dollar notiert gegenüber dem Vortag ein Plus von rund 0,82 Prozent auf der Kurstafel. Dies ist gleichzeitig der höchste Stand seit April 2022.

US-Teuerung fällt im Juni auf 3,0 Prozent zurück – Kernrate notiert bei 4,8 Prozent

Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Inflation im Juni in den USA bei drei Prozent und damit so niedrig wie seit März 2021 nicht mehr. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Rückgang auf 3,1 Prozent gerechnet.

Hingegen verharrt die Kernrate der Inflation weiterhin auf hohem Terrain. Bei besagtem Wert werden die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel nicht mit einberechnet. Die Rate sank von 5,3 Prozent auf 4,8 Prozent. Im Vorfeld wurde mit diesem Rückgang gerechnet.