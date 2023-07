NASDAQ 100: Auf zu neuen Ufern

Seit einigen Tagen zeigen sich die Aktienmärkte wieder extrem robust und schießen förmlich nach oben. Hierzu zählt auch der US-Technologieindex NASDAQ 100, der Betreiber dieses Barometers kündigte sogar noch weitere Veränderungen an.

Ausgerechnet die sehr hohe Gewichtung von nur wenigen Aktien am NASDAQ 100 hat die Kursentwicklung eindeutig verwässert, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon und Alphabet (A/C) und Meta sorgte für einen Großteil der Gewinne in diesem Index. Dies soll sich nun ab dem 24. Juli ändern, der Betreiber NASDAQ Inc. wird ein außerplanmäßiges Rebalancing vornehmen und den Einfluss der Magnificent Seven reduzieren.

Ein Blick auf die Kursentwicklung zeigt ein sehr freundliches Bild, nachdem ein seit Ende 2021 bestehender Abwärtstrend durch einen Kursanstieg über 14.000 Punkte gebrochen werden konnte. In der Folge stieg der NASDAQ 100 an die nächstgrößere Widerstandszone von 15.196 Punkten an und verweilt seit einigen Wochen dort.

Bleibt der Aufwärtsdruck in dieser Form weiter erhalten, könnte es oberhalb von 15.300 Punkten weiter aufwärtsgehen, Zugewinne an 16.020 und schließlich die Rekordstände aus November 2021 bei 16.764 Punkten würden dann ermöglicht.

Wegen der sehr fortgeschrittenen Kursrallye wäre allerdings eine gesunde Abkühlung ganz willkommen, ein solches Szenario setzt aber erst unterhalb eines Niveaus von mindestens 14.675 Punkten ein und könnte im Anschluss Abschläge auf 14.295 und darunter das Ausbruchsniveau von rund 14.000 Punkten bereithalten.