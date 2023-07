Tagesausblick für 12.07.: DAX setzt Erholungskurs fort. Nordex im Aufwind.

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 setzten ihren Erholungskurs heute fort. Dabei fiel der ZEW-Konjunktur-Index für Deutschland schwächer aus als von einigen Experten erwartet wurde. Zudem bestätigten die finalen Inflationszahlen für Deutschland, dass der Inflationsdruck in der größten Volkswirtschaft Europas weiterhin hoch ist. Hoffnungen auf eine Zinspause und ein Konjunkturpaket in China schürten hingegen vorsichtigen Optimismus. Zudem startet am Freitag die Berichtssaison. Daimler Truck dürfte nicht der einzige Konzern bleiben, der in den kommenden Wochen die Prognosen anpasst. So verbesserten sich die drei europäischen Leitindizes zwischen 0,7 und 1,0 Prozent nach oben.

Die Anleihekurse zeigte zeitweise größerer Schwankungen. Die gilt vor allem für die langlaufende Staatspapiere. Bis Handelsschluss pendelten sich die Notierungen und Renditen jedoch im Bereich des Vortags ein. Die Stabilisierung an den Anleihemärkten stützte heute Edelmetallen wie den Gold- und Silberpreis. Deutet sich bei Gold eine Trendwende an? Oberhalb von 1.940 US-Dollar pro Feinunze könnten weitere Kaufimpulse kommen. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil schielte heute merhfach über die Oberkante des seit Anfang Mai gebildeten Seitwärtstrends erreicht. Bei einem Ausbruch über 76,60 US-Dollar würde sich Aufwärtspotenzial bis 82,60 US-Dollar eröffnen.