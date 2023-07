ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 135 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones angesichts des angehobenen Umsatzausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die höheren Jahresziele seien nicht wirklich eine Überraschung, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte allerdings seine Schätzungen für 2023 und 2024 nach oben an. Auf die Gewinnebene schlage die Tatsache positiv durch, dass die Margenziele bestätigt worden seien./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 12:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------