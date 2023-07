ENERGIEKONTOR - Das sieht nach Ausbruch aus

Energiekontor AG - WKN: 531350 - ISIN: DE0005313506 - Kurs: 75,200 € (XETRA)

Die Energiekontor-Aktie prallte im August 2022 am Widerstand bei 102,00 EUR ab, obwohl sie in der Spitze bei 102,20 EUR notierte. Diese Spitze stellt das aktuelle Allzeithoch dar. Anschließend musste der Wert aber deutliche Verluste hinnehmen. Est bei 59,70 EUR fand die Aktie am 28. März 2023 ein Tief.

Nach einem schnellen Spurt auf 80,10 EUR konsolidierte die Aktie über Wochen und näherte sich dabei dem log. 61,8 % Retracement bei 66,79 EUR mehrmals deutlich an. Der Wert dreht aber jedes Mal darüber nach oben ab. Am 12. Juli kam es zu einem Ausbruch. Seitdem versucht der Wert, sich über diesem Trend zu etablieren und den EMA 200 zu überwinden, der aktuell bei 74,92 EUR liegt.

Rally deutet sich an

Der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch lässt auf eine weitere Rally hoffen. Die Energiekontor-Aktie könnte in den nächsten Wochen in Richtung 102,20 EUR ansteigen. Ein Tagesschlusskurs über dem EMA 200 wäre eine Bestätigung des Trendbruchs.

Ein Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 72,01 EUR wäre ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit Abgaben gen 66,79 EUR oder sogar 59,70 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Bullen haben jetzt eine große Chance.

