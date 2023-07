EQS-Adhoc: Krones AG: Krones erhöht die Prognose für das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Krones AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Krones AG: Krones erhöht die Prognose für das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2023



17.07.2023 / 10:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Meldung 17.7.2023 Krones erhöht die Prognose für das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2023 Die Gesamtleistung von Krones hat sich im zweiten Quartal 2023 trotz der unverändert angespannten Lage auf den Beschaffungsmärkten, insbesondere bei Elektrokomponenten, gut entwickelt. Zurückzuführen ist das auf die verbesserten Produktionsprozesse des Unternehmens. Auf Basis der aktuellen Produktionsplanung für das zweite Halbjahr 2023 erhöht der Vorstand die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2023 auf 11 % bis 13 % (bisher: 8 % bis 11 %). Für die beiden anderen finanziellen Zielgrößen bestätigt Krones die Prognose. So erwartet das Unternehmen für 2023 weiterhin eine EBITDA-Marge von 9 % bis 10 % sowie einen ROCE von 15 % bis 17 %. Die Zahlen zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal sowie in den ersten sechs Monaten 2023 veröffentlicht Krones am 1. August 2023 mit dem Halbjahresfinanzbericht. Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2022 des Krones Konzerns im Internet unter https://www.krones.com/media/downloads/GB_2022_Konzern_d.pdf auf der Seite 72.

Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 9401 70-1169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com Kontakt:Olaf ScholzLeiter Investor RelationsTel.: +49 9401 70-1169E-Mail: olaf.scholz@krones.com



Ende der Insiderinformation

17.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com